Colocar detergente neutro na máquina de lavar: para que serve e por que é recomendado

Produto comum da cozinha pode ajudar na remoção de manchas difíceis, mas o modo de aplicação exige atenção para não prejudicar a lavagem

(Foto: Captura de tela/Instagram)

Uma dica doméstica tem chamado a atenção de quem procura maneiras simples de recuperar roupas com marcas de gordura, sujeira acumulada ou manchas mais resistentes.

A criadora de conteúdo Edivania Oliveira, do perfil @edivaniaoliveiara, afirma que utiliza detergente neutro principalmente na pré-lavagem das peças mais sujas.

Apesar da popularidade do truque, é importante diferenciar o uso localizado na roupa da aplicação direta dentro da máquina.

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Para que serve o detergente neutro nas roupas?

O detergente neutro contém substâncias capazes de desprender gordura da superfície. Por isso, pequenas quantidades podem ajudar no pré-tratamento de manchas de óleo, alimentos, maquiagem e outros resíduos gordurosos.

Nesse caso, o produto atua diretamente sobre a área afetada antes da lavagem tradicional. Depois, o sabão próprio para roupas completa o processo dentro da máquina.

A técnica tende a funcionar melhor quando a mancha ainda está recente. Quanto mais tempo a gordura permanece no tecido, maior pode ser a dificuldade para removê-la completamente.

Pode colocar detergente dentro da máquina?

Apesar do título popular usado para divulgar a dica, fabricantes de lavadoras orientam o uso de produtos formulados especificamente para lavagem de roupas.

A Samsung recomenda detergente próprio para máquinas de alta eficiência em modelos que exigem essa formulação. A Electrolux também orienta o uso de sabão adequado e destaca que produtos de alta eficiência produzem menos espuma.

O detergente de louças costuma formar mais espuma do que o sabão desenvolvido para lavadoras. Assim, colocá-lo no compartimento ou no tambor pode gerar espuma excessiva, especialmente quando a pessoa utiliza uma quantidade maior.

Segundo a Whirlpool, o excesso de espuma pode reduzir a velocidade da centrifugação, prolongar o ciclo, deixar as roupas muito molhadas e até provocar códigos de erro em alguns aparelhos.

Portanto, a recomendação mais segura é usar o detergente neutro apenas como pré-tratamento localizado, e não como substituto do sabão para roupas.

Como usar na pré-lavagem

Primeiro, retire o excesso da sujeira sem esfregar com força. Em seguida, aplique uma pequena gota de detergente neutro diretamente sobre a mancha.

Espalhe delicadamente com os dedos ou com uma escova macia. Depois, aguarde alguns minutos e lave a peça conforme as instruções da etiqueta.

Antes da aplicação, faça um teste em uma região pouco visível. Esse cuidado ajuda a verificar se o produto altera a cor ou o acabamento do tecido.

Também evite deixar o detergente secar sobre a peça. Após o pré-tratamento, coloque a roupa na máquina e utilize a quantidade habitual de sabão próprio para roupas.

Detergente neutro preserva as cores?

Não é possível afirmar que todo detergente neutro preserva as cores de qualquer roupa. O resultado depende da fórmula do produto, do tecido, do tipo de tingimento e do tempo de contato.

Além disso, peças delicadas, coloridas ou com estampas especiais podem exigir produtos específicos. Por isso, a etiqueta da roupa continua sendo a principal referência.

O uso localizado e em pequena quantidade reduz os riscos. Já despejar o produto diretamente na máquina aumenta a possibilidade de espuma, resíduos e enxágue insuficiente.

Cuidados para evitar problemas

Não misture detergente neutro com água sanitária, amônia ou outros produtos de limpeza. Combinações caseiras podem gerar reações perigosas ou danificar o tecido.

Também não exagere na quantidade. Mais produto não significa maior poder de limpeza e pode dificultar a retirada completa durante o enxágue.

A dica compartilhada por Edivania Oliveira pode ajudar especialmente em manchas de gordura. No entanto, a forma mais segura consiste em aplicar o detergente somente na área suja e manter o sabão para roupas como produto principal da máquina.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Edivania Oliveira (@edivaniaoliveiara)

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