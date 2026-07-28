Pingar detergente no papel toalha: para que serve e por que é recomendado, segundo especialistas

Método ajuda a remover gordura e resíduos da louça usando menos detergente e evita desperdícios durante a lavagem

(Imagem: Captura de tela/Instagram/@souflaviacosta)

Um truque simples vem chamando a atenção nas redes sociais: colocar algumas gotas de detergente em uma folha de papel-toalha antes de começar a lavar a louça.

Segundo especialistas em organização e limpeza doméstica, a técnica pode ajudar a controlar a quantidade de produto utilizada, reduzir desperdícios e facilitar a remoção de gordura em utensílios do dia a dia.

A ideia é bastante simples. Basta dobrar uma folha de papel-toalha e aplicar algumas gotas de detergente sobre ela. Em seguida, o papel é colocado junto à esponja ou utilizado para distribuir pequenas quantidades do produto durante a lavagem.

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Dessa forma, o detergente é liberado aos poucos, evitando que grandes quantidades sejam despejadas de uma só vez. Além da economia, o método ajuda a prolongar o rendimento do frasco, especialmente em casas onde a louça é lavada várias vezes ao dia.

Outro benefício apontado é a praticidade. Como o papel absorve parte do detergente, fica mais fácil controlar a quantidade utilizada em cada lavagem, evitando espuma em excesso e reduzindo o consumo de água durante o enxágue.

Especialistas destacam, no entanto, que o papel-toalha não substitui a esponja nem outros materiais de limpeza. Ele funciona apenas como um auxílio para dosar o detergente, enquanto a remoção da sujeira continua dependendo da fricção da esponja ou da escova adequada para cada tipo de utensílio.

Também é importante descartar o papel após o uso e evitar reutilizá-lo, principalmente quando entrar em contato com resíduos de alimentos, reduzindo o risco de proliferação de microrganismos.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Flávia | Dona de casa Afiliada (@souflaviacosta)

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