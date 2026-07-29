Dono de bar famoso em Goiânia entra em coma após quadro gravíssimo na UTI

Caso ganhou repercussão nos últimos dias após ex-esposa do empresário ser vista entrando na casa dele para pegar itens pessoais. Ela alega ordem judicial

Ricardo Bruno Lobo é dono do Bar Medellín, que fica no Setor Marista, em Goiânia. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

O empresário Ricardo Bruno Lobo, dono do Bar Medellín, que fica no Setor Marista, em Goiânia, segue internado em estado gravíssimo na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Ele está em um hospital desde o último domingo (26) e entrou em coma na manhã desta quarta-feira (29), segundo divulgado pelo influenciador Cleitin Mil Graus, que diz ser amigo pessoal de Ricardo.

O empresário teria tentado auto-extermínio após o fim do casamento com Sabrina Ferreira de Sousa. Depois do ocorrido, Cleitin diz que a ex-companheira entrou na residência do casal para levar itens materiais.

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Pelas redes sociais, Sabrina se defendeu da acusação, alegando que se tratava de uma decisão judicial, cumprida por oficial de Justiça na última terça-feira (28).

Ela afirmou: “o juíz decretou a liminar do meu divórcio e decretou juntamente um mandado de busca e apreensão dos meus pertences de itens pessoais, que estavam na casa do Ricardo, os quais ele estava retendo”.

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