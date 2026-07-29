Feriado de 30 de julho: o que abre e fecha nesta quinta-feira (30)

Feriado municipal desta quinta-feira altera o funcionamento de bancos, escolas, repartições públicas e parte do comércio em três cidades

(Foto: Reprodução)

Moradores de algumas cidades brasileiras terão mudanças na rotina nesta quinta-feira (30) por causa de feriados municipais. A data altera o funcionamento de bancos, escolas, repartições públicas e parte do comércio em municípios como Caicó e Ceará-Mirim, no Rio Grande do Norte, e Brasil Novo, no Pará.

Quem precisa resolver pendências presenciais, fazer pagamentos ou utilizar serviços públicos deve se organizar com antecedência para evitar transtornos.

Por que 30 de julho é feriado nessas cidades?

Embora a data seja a mesma, cada município celebra um acontecimento diferente.

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Em Caicó (RN), o feriado faz parte das comemorações da tradicional Festa de Sant’Ana, uma das principais celebrações religiosas da região.

Já em Ceará-Mirim (RN), a data marca a emancipação política do município. Em Brasil Novo (PA), o feriado homenageia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, padroeira da cidade.

O que muda no funcionamento dos serviços?

Por se tratar de um feriado municipal, as alterações variam conforme cada cidade. Em geral, repartições públicas, escolas e unidades administrativas suspendem o atendimento ou funcionam em horário reduzido.

Agências bancárias também podem permanecer fechadas nos municípios onde o feriado é oficial, enquanto parte do comércio pode abrir em horário especial, conforme decisão dos empresários locais.

Antes de sair de casa, é recomendável consultar o funcionamento do estabelecimento ou órgão desejado.

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