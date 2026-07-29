Governo Federal prorroga benefício para brasileiros com CPF finais 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9

Prazo ampliado oferece nova oportunidade para regularizar pendências financeiras sem mudanças nas condições atuais

Governo Federal prorroga benefício para brasileiros com CPF finais 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9
(Foto: Cristina Indio do Brasil/Arquivo/Agência Brasil)
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O Governo Federal decidiu ampliar o prazo de adesão ao Desenrola 2.0, programa de renegociação de dívidas voltado a pessoas físicas e outros públicos contemplados pela iniciativa.

Com a mudança, brasileiros com CPF final de 0 a 9 poderão aderir ao programa até 31 de agosto, data que coincide com o fim da vigência da medida provisória que criou a nova fase do Desenrola.

Inicialmente, o encerramento estava previsto para o começo de agosto, mas a prorrogação foi confirmada pelo ministro da Fazenda, Dario Durigan, após pedidos das instituições financeiras, que identificaram demanda crescente pela renegociação.

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Segundo o Ministério da Fazenda, a extensão do prazo não altera as regras do programa nem exige novos aportes ao Fundo Garantidor de Operações (FGO), mecanismo que reduz o risco para os bancos participantes.

O Desenrola 2.0 permite renegociar dívidas bancárias contratadas até 31 de janeiro de 2026, com atraso entre 91 dias e dois anos, incluindo débitos de cartão de crédito, cheque especial e crédito pessoal.

Os participantes podem conseguir descontos de até 90%, juros limitados a 1,99% ao mês e parcelamento em até 48 meses, conforme a análise de cada instituição financeira.

Mais tempo para negociar

De acordo com o governo, a prorrogação também permitirá que consumidores regularizem a situação financeira antes de buscar novas linhas de crédito, como financiamentos de veículos.

A expectativa do Ministério da Fazenda é alcançar cerca de 10 milhões de famílias beneficiadas. Até o fim de julho, o programa já havia registrado 3,6 milhões de operações, com aproximadamente R$ 22 bilhões em dívidas renegociadas.

Após os descontos concedidos, o valor devido caiu para cerca de R$ 4 bilhões, reduzindo significativamente o comprometimento da renda das famílias participantes.

Quem pode participar

O Desenrola 2.0 foi criado para reduzir o nível de endividamento das famílias e estimular a recuperação da capacidade de consumo.

Além da modalidade destinada às pessoas físicas inadimplentes, o programa também possui versões voltadas para estudantes com contratos do Fies, micro e pequenas empresas e produtores rurais, cada uma com regras específicas.

Em algumas modalidades, ainda existe a possibilidade de utilizar parte do saldo do FGTS para amortizar ou quitar dívidas, embora essa alternativa tenha sido pouco utilizada até o momento.

O governo orienta que os interessados consultem os canais oficiais e as instituições financeiras participantes para verificar as condições disponíveis e concluir a renegociação dentro do novo prazo.

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Magno Oliver

Magno Oliver

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Escreve para o Portal 6 desde julho de 2023.

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