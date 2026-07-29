Identificadas vítimas de chacina em Goiatuba; suspeito está em estado grave no Hugol

Mulher enviou pedido de socorro e localização por celular antes de morrer. Outras duas vítimas foram encontradas em uma propriedade rural

Jaine Chaves (à esquerda), Nathan Campos e Beatriz Soares Souza (à direita) foram as vítimas de chacina. (Foto: Reprodução)

Foram identificadas as três vítimas do triplo homicídio registrado na noite desta terça-feira (28), na zona rural de Goiatuba, no Sul de Goiás.

Morreram Jaine Barbosa Chaves, de 29 anos, Nahtan Moraes Dutra Campos, de 35, e Beatriz Soares de Souza, de 27. O principal suspeito é um homem, de 43 anos, que foi preso em flagrante e permanece sob custódia policial.

Segundo informações preliminares, ele foi inicialmente socorrido ao Hospital Municipal de Goiatuba e, devido à gravidade dos ferimentos, precisou ser transferido para o Hospital Estadual de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz (Hugo), em Goiânia.

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A ocorrência começou após a irmã de Jaine acionar a Polícia Militar, afirmando que a jovem havia enviado mensagens pedindo socorro, dizendo ter sido baleada e compartilhando a localização em tempo real.

Com base nas coordenadas, equipes localizaram um Volkswagen Gol parado às margens de uma estrada vicinal da GO-320. No banco do passageiro estava Jaine, já sem sinais vitais.

No banco do motorista, os policiais encontraram o suspeito com um ferimento de arma de fogo no peito e um revólver calibre .22 entre as pernas. A suspeita é de que ele tenha tentado tirar a própria vida após o crime.

Durante o atendimento, o suspeito recuperou a consciência e apresentou comportamento agressivo, sendo necessário o uso de algemas para garantir a segurança da equipe médica e dos policiais durante o encaminhamento ao hospital.

Segunda cena do crime

Enquanto parte das equipes permanecia no primeiro local, militares seguiram para uma propriedade rural próxima em busca de mais informações. No imóvel, encontraram outras duas vítimas.

Nahtan Moraes Dutra Campos foi localizado sentado em uma cadeira com um ferimento na nuca, aparentemente provocado por disparo de arma de fogo.

Já Beatriz Soares de Souza foi encontrada morta em um dos quartos da residência, também com lesões causadas por tiros.

Os dois locais foram isolados para o trabalho da Polícia Científica. A Polícia Civil (PC) acompanha as investigações para esclarecer a dinâmica dos crimes e a relação entre as vítimas.

Além da arma utilizada, os policiais apreenderam cinco munições intactas, um cartucho deflagrado e dois aparelhos celulares. O revólver foi encaminhado à PC, que também ficará responsável pela investigação.

O suspeito deve responder pelos crimes de feminicídio, homicídio simples e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. As circunstâncias e a motivação do triplo homicídio seguem sendo apuradas.

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