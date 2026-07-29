Jogar um dente de alho com casca no vaso: para que serve e por que é recomendado

Ritual simbólico usa o alho como representação dos obstáculos que a pessoa deseja afastar para abrir espaço à prosperidade

(Foto: Captura de tela/instagram)

Jogar um dente de alho com casca no vaso sanitário faz parte de uma simpatia voltada a quem deseja afastar dificuldades financeiras e renovar as esperanças.

A prática foi compartilhada pelo perfil @pai_miguelof. Segundo a publicação, o alho representa dívidas, desemprego, atrasos e outros obstáculos que estariam impedindo a prosperidade.

Como funciona a simpatia

Primeiro, a pessoa escreve no alho tudo aquilo que deseja retirar da própria vida. Entre os exemplos estão dívidas, falta de dinheiro, bloqueios financeiros e desemprego.

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Depois, deve passar o dente de alho pelo corpo, especialmente pelas mãos, pelo peito, pela nuca e pela testa. Durante esse momento, a orientação é repetir frases relacionadas à prosperidade, à abundância e à abertura de caminhos.

Por fim, o alho deve ser jogado no vaso sanitário. Ao dar descarga, a pessoa mentaliza as dificuldades e as energias negativas indo embora.

A simpatia está ligada a crenças populares, tradições religiosas e práticas de espiritualidade. Nesses rituais, objetos comuns recebem significados simbólicos e representam aquilo que a pessoa deseja transformar.

Nesse caso, o alho simboliza os problemas financeiros que devem ficar para trás. Já a descarga representa o encerramento de um ciclo e a abertura de espaço para novas oportunidades.

Para quem acredita, o ritual também pode funcionar como um momento de renovação, esperança e fortalecimento das próprias intenções.

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