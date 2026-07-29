Neymar anuncia que não joga mais pela seleção

"Sempre briguei e lutei pela amarelinha, mas acho que eu não quero mais não", disse Neymar após a vitória do Santos sobre o Universidad Central

(Foto: Reprodução/Redes Sociais)

FÁBIO HADDAD E LUCAS BOMBANA

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – O atacante Neymar, 34, anunciou na noite desta terça-feira (28) que não jogará mais pela seleção. O camisa 10 do Brasil em quatro Copas do Mundo fez a declaração ao comentar os pedidos para que continue no time nacional.

“Meu momento na seleção brasileira eu acho que já foi. Fiz história ali, sou muito feliz. Vivi muitas coisas ali. Dei meu sangue, minha vida. Sempre briguei e lutei pela amarelinha, mas acho que eu não quero mais não”, disse Neymar após a vitória do Santos por 4 a 2 sobre o Universidad Central, da Venezuela, pela Copa Sul-Americana.

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O atacante já havia anunciado antes do Mundial que essa seria sua despedida. “Com certeza será a última. De qualquer jeito.” Ele encerrou sua quarta Copa com cerca de um tempo disputado, reflexo de sua primeira participação como coadjuvante do grupo.

Após a derrota por 2 a 1 para a Noruega que eliminou o Brasil, Neymar voltou a falar em fim do ciclo. Quando passava pelo campo, ele foi chamado pelo repórter da Ge TV e, após cumprimentar o jornalista, disse: “Tentei, tentei. Agora acabou. Comecei aqui, fechei aqui”.

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