O truque das cabeleireiras para reduzir o frizz é aumentar o volume dos fios

Mudança simples na rotina de cuidados pode deixar o cabelo mais leve, alinhado e com aparência renovada

(Foto: Reprodução/Magnific)

Quem tem cabelos finos, raiz oleosa e pontas ressecadas costuma enfrentar um dilema durante a lavagem. O condicionador ajuda a desembaraçar e controlar os fios arrepiados, mas, quando aplicado em excesso, pode deixar o cabelo pesado, sem movimento e grudado na raiz.

Uma técnica simples, conhecida como lavagem reversa, propõe inverter a ordem tradicional dos produtos.

Em vez de começar pelo shampoo, a pessoa aplica primeiro o condicionador no comprimento e nas pontas. Somente depois é feita a limpeza do couro cabeludo.

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A mudança pode ajudar a preservar a maciez das áreas mais ressecadas e, ao mesmo tempo, retirar parte do excesso de produto.

Com isso, os fios tendem a ficar mais soltos, com menos frizz e maior volume visual.

Ordem invertida

Na lavagem comum, o shampoo é aplicado primeiro para remover oleosidade, suor e resíduos.

Depois, o condicionador ajuda a selar as cutículas e facilita o desembaraço.

Na técnica reversa, o condicionador entra antes. O produto deve ser distribuído do meio do cabelo até as pontas, evitando a raiz.

Após alguns minutos, o shampoo é aplicado diretamente no couro cabeludo.

A massagem deve ser feita com as pontas dos dedos, sem usar as unhas.

Durante o enxágue, a espuma percorre o comprimento e remove parte do condicionador, sem deixar os fios completamente desprotegidos.

Menos frizz

O frizz pode aparecer por diferentes motivos, como ressecamento, atrito, umidade, danos químicos e uso frequente de ferramentas de calor.

A forma de lavar e secar também influencia a aparência dos fios.

Como o condicionador é aplicado antes do shampoo, o comprimento recebe uma camada de proteção durante a limpeza.

Isso pode diminuir o ressecamento e facilitar o alinhamento.

Ainda assim, o resultado varia conforme o tipo de cabelo e os produtos utilizados.

A técnica não recupera sozinha fios muito danificados e não substitui hidratações ou outros cuidados da rotina capilar.

Volume sem peso

O aumento de volume não significa que o cabelo ficará armado.

O efeito acontece porque parte do condicionador é retirada durante a lavagem, reduzindo a sensação de peso.

Fios finos costumam responder melhor à técnica, principalmente quando ficam achatados após o uso tradicional do condicionador.

Pessoas com raiz oleosa e pontas secas também podem perceber benefícios.

Já cabelos cacheados, crespos ou muito ressecados podem precisar de mais hidratação.

Nesses casos, a lavagem reversa deve ser testada com cuidado para não prejudicar a definição.

Como testar

Comece molhando bem o cabelo. Aplique uma pequena quantidade de condicionador apenas no comprimento e nas pontas, deixando agir pelo tempo indicado na embalagem.

Depois, passe o shampoo no couro cabeludo e massageie suavemente.

Enxágue completamente e observe como os fios se comportam após a secagem.

Evite esfregar o cabelo com a toalha.

Prefira uma peça de algodão ou microfibra e pressione delicadamente para retirar o excesso de água.

Caso os fios fiquem ásperos, embaraçados ou sem definição, volte à lavagem tradicional.

A melhor rotina é aquela que respeita as necessidades do cabelo e oferece bons resultados sem causar ressecamento.

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