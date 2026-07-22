Ciência descobre que os fios grisalhos é um mecanismo vital de proteção do nosso corpo

Pesquisas revelam que o surgimento dos cabelos brancos vai além do envelhecimento e pode representar uma estratégia de defesa do próprio corpo

(Imagem: Ilustração/Magnific)

Durante muito tempo, o aparecimento dos cabelos grisalhos foi visto apenas como uma consequência natural do envelhecimento.

No entanto, avanços recentes da ciência mostram que o processo pode ser muito mais complexo do que se imaginava.

Pesquisadores passaram a investigar o funcionamento das células responsáveis pela pigmentação dos fios e descobriram que o embranquecimento pode representar uma resposta do organismo para preservar a saúde dos tecidos.

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Assim, os fios brancos deixam de ser apenas uma característica da idade e passam a ter um importante significado biológico.

Organismo prioriza a proteção das células

Estudos liderados por pesquisadores da Universidade de Tóquio apontam que, ao identificar danos no DNA ou excesso de estresse oxidativo, o organismo interrompe a produção de melanina, pigmento responsável pela cor dos cabelos.

Dessa forma, células potencialmente danificadas deixam de se multiplicar, reduzindo o risco de alterações mais graves.

Em vez de manter a pigmentação, o corpo prioriza a integridade do folículo capilar, fazendo com que os novos fios cresçam brancos ou grisalhos.

Além disso, esse processo ocorre porque as células-tronco responsáveis pelos melanócitos se esgotam ou amadurecem precocemente, encerrando a produção do pigmento.

O que acelera o surgimento dos fios brancos?

Diversos fatores podem antecipar esse processo, entre eles:

Genética;

Estresse oxidativo;

Tabagismo;

Estresse crônico;

Deficiência de vitamina B12;

Baixos níveis de cobre no organismo.

Fios grisalhos exigem cuidados específicos

Com a perda da melanina, os cabelos também sofrem alterações na estrutura. Por isso, costumam ficar mais porosos, ressecados e difíceis de alinhar.

Além disso, especialistas recomendam reforçar a hidratação e proteger os fios contra a radiação solar e a poluição, já que eles perdem parte da proteção natural oferecida pelo pigmento.

Assim, as pesquisas sugerem que os cabelos grisalhos não representam apenas um sinal da passagem do tempo.

Na verdade, eles podem refletir um mecanismo de defesa do organismo, que prioriza a saúde celular mesmo que isso resulte na perda da pigmentação dos fios.

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