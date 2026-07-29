Polícia prende dois jovens e apreende adolescente envolvidos em “tribunal do crime” em Pirenópolis

Episódio consiste em violentas agressões, inclusive usando um pedaço de madeira

Polícia prendeu dois jovens e apreendeu um adolescente envolvidos em “tribunal do crime”. (Foto: Reprodução)

A Polícia Militar (PM) prendeu dois jovens, de 25 e 26 anos, e apreendeu um adolescente, de 17 anos, envolvidos em um episódio conhecido como “tribunal do crime” em Pirenópolis, no Leste goiano.

A ação aconteceu nesta quarta-feira (29), depois da divulgação online de um vídeo que mostrava uma sessão de agressões praticadas contra um homem.

Nas imagens, ele era atingido com um pedaço de madeira, inclusive na cabeça. Depois que caía no chão, era colocado novamente em pé para receber mais ameaças.

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Por consistir em punições com violência e ameaça, o “tribunal do crime” pode caracterizar o crime de tortura, além de outros delitos e infrações penais.

Com auxílio do vídeo, a PM identificou os suspeitos e conseguiu localizá-los em um imóvel já conhecido pelas equipes, por conta de denúncias relacionadas ao tráfico de drogas.

Ao monitorar a residência, inclusive, os policiais conseguiram observar intensa movimentação característica do comércio de entorpecentes.

Um quarto suposto envolvido foi identificado, mas não foi localizado em um primeiro momento. O mesmo aconteceu com a vítima.

Além das detenções, as autoridades apreenderam R$ 1,2 mil em espécie e vários invólucros plásticos semelhantes aos usados para fracionar e conservar drogas.

O grupo foi conduzido à delegacia e ficou sob tutela da Polícia Civil (PC), responsável pelos próximos passos da investigação, como identificar outros possíveis envolvidos.

A Polícia Militar (PM) prendeu dois jovens, de 25 e 26 anos, e apreendeu um adolescente, de 17 anos, envolvidos em um episódio conhecido como “tribunal do crime” em Pirenópolis, no Leste goiano. A ação aconteceu nesta quarta-feira (29), depois da divulgação online de um vídeo… pic.twitter.com/ZNUv0O3dNJ — Portal 6 (@portal6noticias) July 29, 2026

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