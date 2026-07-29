“Quem mexer com funcionário público vai arrumar cadeia”: Mabel deixa aviso após coletores de lixo serem agredidos em Goiânia

Prefeito revelou que está em busca de instrumento jurídico para multar e prender suspeitos de atacarem servidores

Prefeito Sandro Mabel (UB) deixou aviso para quem agride servidores públicos em Goiânia. (Foto: Reprodução/Redes Sociais e Divulgação/GCM)

O prefeito Sandro Mabel (UB) declarou que “quem mexer com funcionário público vai arrumar cadeia”. A fala aconteceu na noite da última terça-feira (28), depois que um homem agrediu coletores de lixo em Goiânia.

O suspeito foi preso pela Guarda Civil Metropolitana (GCM) após câmeras de segurança apontarem que ele ainda apedrejou o caminhão do Consórcio Limpa Gyn e tentou atropelar um dos funcionários.

A confusão foi registrada na Vila Santa Helena, por volta das 21h – mas não foi o primeiro caso similar ocorrido na capital.

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Na madrugada do dia 21 de julho, outro coletor de lixo da Limpa Gyn foi agredido por um casal na Avenida T-37, no Setor Bueno, que ainda interferiu na operação do caminhão.

Em resposta, Mabel afirmou que “quer que acabe com esse negócio de agressão”. Ele disse que já orientou a GCM sobre o que fazer nessas situações e que o órgão “vai andar atrás dos malandros”.

O prefeito ainda revelou que entrou em contato com a Procuradoria-Geral do Município (PGM) na busca de um instrumento jurídico “para multar, prender, o que tiver que fazer, mas eu não aceito que maltrate os funcionários públicos”.

Em nota à imprensa, o Consórcio Limpa Gyn repudiou o ato de violência durante a execução dos serviços de limpeza urbana, e compartilhou que esta é o quarto caso semelhante em apenas dois meses.

O órgão narrou que “ao descer da cabine para solicitar que retirasse a motocicleta, o motorista foi agredido quando o homem empurrou a porta do caminhão contra ele, atingindo seu braço e sua cabeça”.

E continuou: “na sequência, o motociclista quebrou o retrovisor do caminhão e arremessou uma pedra contra o motorista, atingindo-o no rosto. Ao fugir do local, o autor ainda tentou atropelar um dos coletores que integravam a equipe”.

O Consórcio compartilhou que registrou boletim de ocorrência e que o colaborador recebeu o atendimento necessário.

O prefeito Sandro Mabel (UB) declarou que “quem mexer com funcionário público vai arrumar cadeia”. A fala aconteceu na noite da última terça-feira (28), depois que um homem agrediu coletores de lixo em Goiânia. O suspeito foi preso pela Guarda Civil Metropolitana (GCM) após… pic.twitter.com/gTphrA3pD3 — Portal 6 (@portal6noticias) July 29, 2026

Confira a nota do Consórcio Limpa Gyn na íntegra:

Consórcio Limpa Gyn repudia mais um ato de violência praticado contra um motorista da equipe de coleta domiciliar, durante a execução dos serviços de limpeza urbana em Goiânia. Essa é a quarta ocorrência de violência contra colaboradores do Consórcio em apenas dois meses, sendo que um dos episódios deu-se na semana passada. O caso ocorreu na noite desta segunda-feira, por volta das 21h, no Setor Santa Helena. Durante a realização da coleta, um motociclista, inconformado com a parada momentânea do caminhão, necessária para a execução do serviço, posicionou sua motocicleta em frente ao veículo, impedindo a continuidade da operação. Ao descer da cabine para solicitar que retirasse a motocicleta, o motorista foi agredido quando o homem empurrou a porta do caminhão contra ele, atingindo seu braço e sua cabeça. Na sequência, o motociclista quebrou o retrovisor do caminhão e arremessou uma pedra contra o motorista, atingindo-o no rosto. Ao fugir do local, o autor ainda tentou atropelar um dos coletores que integravam a equipe. A Polícia Militar e a Guarda Civil Municipal foram acionadas e compareceram ao local. O autor havia fugido antes da chegada das equipes, mas foi posteriormente identificado e preso pela Guarda Civil Municipal. Foi registrado boletim de ocorrência, e o colaborador recebeu o atendimento necessário, sendo submetido aos procedimentos legais cabíveis e ao acompanhamento da equipe de Assistência Social do Consórcio. O Limpa Gyn reafirma seu compromisso com a segurança de suas equipes e com a valorização dos profissionais que, diariamente, desempenham um serviço essencial para a limpeza urbana e para a qualidade de vida da população. A empresa espera que os responsáveis por atos de violência contra seus colaboradores sejam devidamente responsabilizados, reforçando que agressões contra trabalhadores que atuam em benefício da coletividade são inaceitáveis.

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