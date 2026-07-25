GCM identifica casal suspeito de atacar coletor de lixo no Setor Bueno, em Goiânia

Corporação identificou o automóvel e os proprietários, mas a investigação continuará sob responsabilidade da Polícia Civil

Os dados reunidos serão encaminhados à Polícia Civil (PC), que ficará responsável por dar continuidade à investigação. (Foto: Divulgação)

A Guarda Civil Metropolitana (GCM) de Goiânia identificou os suspeitos de agredir um coletor de lixo da Limpa Gyn durante o trabalho no Setor Bueno.

O ataque ocorreu na madrugada da última terça-feira (21), na Avenida T-37.

Conforme as informações divulgadas, um casal parou o carro atrás do caminhão da coleta e interferiu no serviço. A mulher teria subido no estribo do veículo enquanto o sistema de compactação estava em funcionamento, e, ao mesmo tempo, o homem começou a arremessar sacos de lixo no compartimento de carga.

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O motorista do caminhão então interrompeu a atividade para orientar o casal sobre o perigo da situação, quando foi agredido.

A identificação ocorreu por meio de imagens de câmeras de monitoramento. A partir dos registros, os agentes localizaram o veículo envolvido e chegaram aos proprietários do automóvel.

Os dados reunidos serão encaminhados à Polícia Civil (PC), que ficará responsável por dar continuidade à investigação e esclarecer a participação de cada envolvido.

A identidade dos suspeitos não foi divulgada. Também não há, até o momento, informações sobre prisões relacionadas ao caso.

Segundo a Prefeitura de Goiânia, este foi o terceiro episódio de violência contra trabalhadores da coleta registrado no município neste ano.

O caso seguirá sob investigação.

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