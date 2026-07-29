‘Tanque de guerra’: novos micro-ônibus para transporte escolar de Goiás chamam atenção pelo tamanho

Veículos utilitários foram escolhidos para enfrentar estradas de terra em regiões rurais

Micro-ônibus Agrale Marruá AM200, versão escolar (Foto: Reprodução)

Eles têm cara de veículo militar, mas a carga será outra: agentes da educação. Os dois novos micro-ônibus entregues pelo Governo de Goiás para atender comunidades quilombolas do estado chamaram atenção nesta semana devido ao visual ‘parrudo’, bem diferente dos escolares comuns.

As unidades foram entregues na terça-feira (28) às Coordenações Regionais de Educação (CRE) dos municípios de Campos Belos e de Posse, no Nordeste goiano, e servirão de apoio pedagógico aos servidores da comunidade escolar.

Os dois veículos são da marca Agrale, modelo Marruá AM200, e foram escolhidos para enfrentar estradas de terra em regiões rurais de difícil acesso, próximo à divisa com o estado da Bahia.

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De acordo com a Secretaria de Estado da Educação (Seduc), o investimento para aquisição dos veículos foi superior a R$ 1 milhão.

Eles contam com tração 4×4, ar-condicionado e estrutura preparada para deslocamentos em áreas remotas, o que facilitar a rotina das equipes que acompanham as unidades escolares.

O visual militar, inclusive, não é por acaso. A fabricante é brasileira e também produz viaturas de uso militar.

Em março deste ano, por exemplo, a Agrale firmou contrato com o governo da Malásia para o fornecer 208 unidades do Marruá AM250, modelo parecido com o adquirido pelo Estado, destinadas ao exército do país.

Investimento em Educação

Com a chegada dos micro-ônibus, as regionais de Campos Belos e Posse passam a contar com uma ferramenta adaptada às características do território.

Na Regional de Educação de Campos Belos, o micro-ônibus será usado no atendimento a cerca de dez comunidades quilombolas nos municípios de Cavalcante, Teresina de Goiás e Monte Alegre de Goiás.

Já na CRE de Posse, o veículo atenderá a comunidade quilombola do Bacupari, escolas do campo de Posse e Guarani de Goiás, além do assentamento Marco Corrêa Lins, em São Domingos.

O transporte também será usado para levar materiais pedagógicos, kits escolares, uniformes e chromebooks.

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