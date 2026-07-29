Tempero para deixar seu frango suculento e delicioso: a marinada que você nunca mais vai deixar de fazer

Uma combinação de ingredientes simples pode transformar completamente o sabor e a textura do frango, garantindo uma carne mais macia, suculenta e cheia de aroma

(Imagem: Ilustração/Captura de tela/Instagram/lu.marcelinno)

O frango está entre as proteínas mais consumidas pelos brasileiros por ser versátil, econômico e combinar com diferentes tipos de preparo.

No entanto, alcançar uma carne realmente macia e suculenta ainda é um desafio para muitas pessoas, principalmente quando ela acaba ressecando durante o cozimento.

Felizmente, alguns ingredientes têm o poder de transformar completamente o resultado final.

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Quando usados em uma boa marinada, eles conseguem realçar o sabor, preservar a umidade da carne e ainda proporcionar uma textura muito mais macia.

Não por acaso, receitas desse tipo fazem sucesso nas redes sociais e conquistam milhares de visualizações.

Entre as técnicas que mais chamaram atenção recentemente está uma marinada simples, preparada com ingredientes fáceis de encontrar e que promete deixar o frango extremamente saboroso.

Além de prática, ela pode ser adaptada conforme o que há disponível na despensa.

O que faz essa marinada deixar o frango tão macio?

O segredo está na combinação dos ingredientes. Cada um desempenha uma função importante para melhorar tanto o sabor quanto a textura da carne.

A cebola triturada, por exemplo, libera enzimas naturais que ajudam a amaciar as fibras do frango durante o descanso.

Enquanto isso, o suco de laranja acrescenta acidez suave, que também contribui para deixar a carne mais macia sem alterar excessivamente o sabor.

Ao mesmo tempo, a maionese forma uma camada que ajuda a manter a umidade durante o cozimento.

Já o shoyu e o molho de ostra intensificam o sabor graças ao umami, conhecido como o “quinto gosto”, responsável por deixar os alimentos mais marcantes.

Além disso, ingredientes como alho, gengibre, páprica e pimenta-do-reino complementam a marinada com aroma e profundidade, garantindo um frango muito mais saboroso.

Ingredientes da marinada

Para aproximadamente 2 kg de frango, utilize:

4 colheres de sopa de maionese;

1 colher de chá de sal;

4 colheres de sopa de molho shoyu;

2 colheres de sopa de molho de ostra (ou ketchup ou barbecue como substitutos);

10 g de gengibre picado;

4 dentes de alho amassados;

1 cebola grande triturada no liquidificador;

2 colheres de chá de páprica;

2 colheres de chá de tempero Ana Maria Braga (ou outro tempero seco de sua preferência);

Suco de 2 laranjas;

Pimenta-do-reino a gosto.

Como preparar e assar o frango

Depois de reunir todos os ingredientes, misture-os diretamente com o frango até que todas as peças fiquem completamente envolvidas pela marinada.

Em seguida, deixe a carne descansar para absorver os sabores. Quanto maior for o tempo de marinada, melhor tende a ser o resultado.

Se possível, mantenha o frango refrigerado por algumas horas antes de levá-lo ao forno.

Passo a passo

Misture todos os ingredientes da marinada;

Acrescente o frango e envolva bem cada pedaço;

Deixe marinar na geladeira;

Disponha o frango em uma assadeira;

Cubra com papel-alumínio;

Asse a 160°C por aproximadamente duas horas;

Depois, retire o papel-alumínio;

Aumente a temperatura para 180°C;

Finalize até que o frango fique bem dourado.

Esse processo permite que a carne cozinhe lentamente na primeira etapa, preservando a umidade.

Depois, a temperatura mais alta ajuda a formar uma casquinha dourada e muito saborosa.

Cuidados importantes durante o preparo

Outro detalhe importante destacado por quem compartilhou a receita é evitar lavar o frango antes do preparo.

Isso porque a lavagem pode espalhar micro-organismos presentes na carne crua para a pia, utensílios e superfícies próximas, aumentando o risco de contaminação cruzada.

Em vez disso, o recomendado é apenas retirar os excessos de gordura ou pele, quando necessário, e higienizar bem as mãos e os utensílios utilizados.

Além disso, manter a marinada sob refrigeração enquanto o frango descansa também ajuda a preservar a segurança dos alimentos.

Assim, com poucos ingredientes e um preparo simples, essa marinada para frango consegue transformar uma receita comum em um prato muito mais suculento, aromático e cheio de sabor, ideal tanto para o almoço de domingo quanto para refeições do dia a dia.

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