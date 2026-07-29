Tempero para deixar seu frango suculento e delicioso: a marinada que você nunca mais vai deixar de fazer
Uma combinação de ingredientes simples pode transformar completamente o sabor e a textura do frango, garantindo uma carne mais macia, suculenta e cheia de aroma
O frango está entre as proteínas mais consumidas pelos brasileiros por ser versátil, econômico e combinar com diferentes tipos de preparo.
No entanto, alcançar uma carne realmente macia e suculenta ainda é um desafio para muitas pessoas, principalmente quando ela acaba ressecando durante o cozimento.
Felizmente, alguns ingredientes têm o poder de transformar completamente o resultado final.
Quando usados em uma boa marinada, eles conseguem realçar o sabor, preservar a umidade da carne e ainda proporcionar uma textura muito mais macia.
Não por acaso, receitas desse tipo fazem sucesso nas redes sociais e conquistam milhares de visualizações.
Entre as técnicas que mais chamaram atenção recentemente está uma marinada simples, preparada com ingredientes fáceis de encontrar e que promete deixar o frango extremamente saboroso.
Além de prática, ela pode ser adaptada conforme o que há disponível na despensa.
O que faz essa marinada deixar o frango tão macio?
O segredo está na combinação dos ingredientes. Cada um desempenha uma função importante para melhorar tanto o sabor quanto a textura da carne.
A cebola triturada, por exemplo, libera enzimas naturais que ajudam a amaciar as fibras do frango durante o descanso.
Enquanto isso, o suco de laranja acrescenta acidez suave, que também contribui para deixar a carne mais macia sem alterar excessivamente o sabor.
Ao mesmo tempo, a maionese forma uma camada que ajuda a manter a umidade durante o cozimento.
Já o shoyu e o molho de ostra intensificam o sabor graças ao umami, conhecido como o “quinto gosto”, responsável por deixar os alimentos mais marcantes.
Além disso, ingredientes como alho, gengibre, páprica e pimenta-do-reino complementam a marinada com aroma e profundidade, garantindo um frango muito mais saboroso.
Ingredientes da marinada
Para aproximadamente 2 kg de frango, utilize:
- 4 colheres de sopa de maionese;
- 1 colher de chá de sal;
- 4 colheres de sopa de molho shoyu;
- 2 colheres de sopa de molho de ostra (ou ketchup ou barbecue como substitutos);
- 10 g de gengibre picado;
- 4 dentes de alho amassados;
- 1 cebola grande triturada no liquidificador;
- 2 colheres de chá de páprica;
- 2 colheres de chá de tempero Ana Maria Braga (ou outro tempero seco de sua preferência);
- Suco de 2 laranjas;
- Pimenta-do-reino a gosto.
Como preparar e assar o frango
Depois de reunir todos os ingredientes, misture-os diretamente com o frango até que todas as peças fiquem completamente envolvidas pela marinada.
Em seguida, deixe a carne descansar para absorver os sabores. Quanto maior for o tempo de marinada, melhor tende a ser o resultado.
Se possível, mantenha o frango refrigerado por algumas horas antes de levá-lo ao forno.
Passo a passo
- Misture todos os ingredientes da marinada;
- Acrescente o frango e envolva bem cada pedaço;
- Deixe marinar na geladeira;
- Disponha o frango em uma assadeira;
- Cubra com papel-alumínio;
- Asse a 160°C por aproximadamente duas horas;
- Depois, retire o papel-alumínio;
- Aumente a temperatura para 180°C;
- Finalize até que o frango fique bem dourado.
Esse processo permite que a carne cozinhe lentamente na primeira etapa, preservando a umidade.
Depois, a temperatura mais alta ajuda a formar uma casquinha dourada e muito saborosa.
Cuidados importantes durante o preparo
Outro detalhe importante destacado por quem compartilhou a receita é evitar lavar o frango antes do preparo.
Isso porque a lavagem pode espalhar micro-organismos presentes na carne crua para a pia, utensílios e superfícies próximas, aumentando o risco de contaminação cruzada.
Em vez disso, o recomendado é apenas retirar os excessos de gordura ou pele, quando necessário, e higienizar bem as mãos e os utensílios utilizados.
Além disso, manter a marinada sob refrigeração enquanto o frango descansa também ajuda a preservar a segurança dos alimentos.
Assim, com poucos ingredientes e um preparo simples, essa marinada para frango consegue transformar uma receita comum em um prato muito mais suculento, aromático e cheio de sabor, ideal tanto para o almoço de domingo quanto para refeições do dia a dia.
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