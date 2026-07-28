Aprendi com minha avó: a melhor maneira de fazer frango para o almoço ou jantar

Com temperos simples e um molho encorpado, essa receita deixa o frango macio, suculento e perfeito para acompanhar um arroz fresquinho

(Imagem: Ilustração/Captura de tela/Instagram/receitadaanalu)

O frango está entre as proteínas mais consumidas pelos brasileiros e combina com receitas para todas as ocasiões.

No entanto, alguns detalhes no preparo fazem toda a diferença entre uma carne comum e um prato cheio de sabor.

Por isso, muitas receitas de família continuam fazendo sucesso.

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Uma delas aposta em temperos aromáticos, vegetais frescos e um molho bem encorpado que transforma coxas e sobrecoxas em uma refeição digna de almoço de domingo.

O segredo começa antes do molho

O primeiro passo é selar bem o frango. Assim, a carne ganha uma crosta dourada que ajuda a preservar a suculência durante o cozimento.

Aqueça uma panela, adicione azeite, banha ou óleo e coloque cerca de 1 kg de sobrecoxas, de preferência com a pele voltada para baixo.

Deixe dourar dos dois lados.

Em seguida, tempere com alho picado, sal, chimichurri, páprica ou colorau e, se desejar, cominho.

Quem gosta de um toque cítrico também pode acrescentar lemon pepper.

Os legumes deixam o molho mais saboroso

Depois de refogar rapidamente o alho e os temperos, adicione um pouco de água, tampe a panela e deixe cozinhar até o líquido reduzir quase por completo.

Na sequência, acrescente uma cebola picada, um tomate em cubos, meia unidade de pimentão verde, meio pimentão vermelho e uma pimenta-de-cheiro. Refogue tudo por alguns minutos para que os legumes liberem sabor.

Logo depois, coloque meia xícara de molho de tomate e cerca de 300 ml de água, ou a quantidade suficiente para quase cobrir o frango.

Cozinhe até o molho encorpar

Misture bem, prove o caldo e ajuste o sal, se necessário.

Em seguida, tampe a panela e cozinhe em fogo baixo por aproximadamente 35 minutos.

Durante esse tempo, o frango absorve os temperos e o molho ganha uma consistência mais encorpada.

Como finalizar a receita?

Quando o frango estiver macio e o molho bem apurado, desligue o fogo e finalize com bastante cheiro-verde picado.

Por fim, sirva o frango ao molho acompanhado de arroz branco soltinho, purê de batatas ou uma polenta cremosa.

Dessa forma, a receita ganha ainda mais sabor e se transforma em uma ótima opção tanto para o almoço quanto para o jantar.

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