A melhor maneira de fazer brócolis e couve-flor, segundo chefs de restaurante

O resultado que parece difícil de reproduzir em casa depende menos de receitas elaboradas e mais da forma como os vegetais chegam ao fogo

(Imagem: Ilustração/Captura de tela/YouTube/Vanessa Martins/Anery Silva)

Brócolis e couve-flor aparecem com frequência em restaurantes com bordas douradas, interior macio e sabor muito diferente daquele vegetal pálido e aguado servido no dia a dia.

O segredo não está em cobrir tudo com queijo ou usar temperos caros. Técnicas simples, comuns em cozinhas profissionais, ajudam a concentrar o sabor e evitam que os floretes fiquem moles, secos ou sem graça.

Entre os métodos mais usados está o cozimento em temperatura alta, capaz de criar áreas tostadas enquanto preserva a textura do interior.

ARTIGO CONTINUA ABAIXO

Corte os vegetais em tamanhos semelhantes

O primeiro cuidado começa antes do fogo. Brócolis e couve-flor devem ser separados em floretes de dimensões próximas.

Quando alguns pedaços ficam muito pequenos e outros permanecem grandes, o cozimento ocorre de maneira desigual. Os menores queimam enquanto os maiores continuam duros.

Os talos não precisam ser descartados. Basta retirar a parte externa mais fibrosa e cortar o interior em pedaços finos.

Além de reduzir o desperdício, o talo possui sabor suave e pode ser assado junto com os floretes.

Seque bem antes de temperar

Depois da lavagem, os vegetais precisam estar bem secos.

A água presa na superfície produz vapor dentro da assadeira. Como resultado, o brócolis e a couve-flor cozinham, mas não desenvolvem as áreas douradas que dão sabor e textura.

Uma centrífuga de folhas, um pano limpo ou papel-toalha ajudam nessa etapa. Quanto mais seca estiver a superfície, melhor será o contato com o calor.

Esse cuidado também ajuda o azeite e os temperos a aderirem aos vegetais.

Use temperatura alta

Chefs costumam preparar esses vegetais em forno bem quente, grelha ou frigideira de fundo grosso.

O calor intenso favorece o escurecimento da superfície e cria sabores mais tostados e levemente adocicados. Técnicas profissionais também combinam uma primeira etapa de tostagem com um cozimento curto para amaciar o interior.

Em casa, o forno pode ser preaquecido entre 220 °C e 230 °C.

Os floretes devem ser misturados com azeite, sal e pimenta e distribuídos em uma única camada. O excesso de peças na assadeira retém umidade e dificulta o douramento.

Deixe uma parte cortada encostada na assadeira

Sempre que possível, coloque o lado mais plano do florete diretamente sobre o metal.

Essa área recebe mais calor e forma uma crosta dourada. Mexer os vegetais o tempo inteiro impede que esse contato aconteça.

O ideal é deixar assar sem movimentar durante os primeiros minutos. Depois, a assadeira pode ser girada ou os pedaços podem ser virados para dourar de maneira mais uniforme.

A couve-flor costuma ficar pronta entre 25 e 30 minutos, dependendo do tamanho dos cortes. Receitas testadas também recomendam assá-la até que as extremidades e a parte inferior estejam bem douradas.

Como evitar que o brócolis fique seco

O brócolis exige um pouco mais de atenção porque as pontas finas podem ressecar antes de o talo amaciar.

Uma técnica consiste em assá-lo primeiro em temperatura alta até ganhar cor. Em seguida, a assadeira pode ser coberta por alguns minutos para que o vapor retido termine de cozinhar a parte mais grossa.

Esse processo mantém as extremidades tostadas e ajuda a deixar o centro macio, sem transformar o vegetal em uma massa aguada.

Outra opção é fazer um branqueamento rápido antes de levar à frigideira ou à grelha.

Nesse caso, os floretes passam por água fervente por pouco tempo e depois são resfriados. O método encurta a finalização e ajuda a controlar a textura.

O tempero não deve terminar no sal

Azeite, sal e pimenta formam uma base, mas restaurantes costumam finalizar o prato com um elemento ácido.

Suco de limão, raspas da casca ou uma pequena quantidade de vinagre equilibram o sabor tostado e deixam o vegetal menos pesado.

Alho assado, páprica, ervas frescas, queijo parmesão, tahine e pimenta também combinam com brócolis e couve-flor.

A acidez deve entrar preferencialmente depois do forno. Colocá-la cedo demais pode aumentar a umidade da superfície e dificultar o douramento.

Receita simples para fazer em casa

Para uma assadeira, utilize:

1 cabeça pequena de brócolis;

1 cabeça pequena de couve-flor;

2 a 3 colheres de sopa de azeite;

sal e pimenta a gosto;

1 dente de alho picado;

suco e raspas de meio limão.

Preaqueça o forno a 225 °C. Corte os vegetais, lave e seque completamente.

Misture os floretes com azeite, sal e pimenta. Distribua-os em uma assadeira grande, sem sobreposição, mantendo as partes cortadas em contato com o metal.

Asse por cerca de 20 a 30 minutos. Observe primeiro o brócolis, que pode ficar pronto antes da couve-flor.

Nos minutos finais, acrescente o alho. Depois de retirar do forno, finalize com o suco e as raspas de limão.

Erros que deixam os vegetais sem graça

Cozinhar por muito tempo em água é um dos erros mais frequentes. O método pode retirar sabor, amolecer excessivamente os floretes e deixar o brócolis com uma coloração opaca.

Outro problema é colocar os vegetais molhados ou amontoados na assadeira. Nessas condições, eles cozinham no próprio vapor.

Também não é necessário usar pouco azeite a ponto de deixar a superfície seca. A gordura ajuda a distribuir o calor, carregar os temperos e formar as áreas tostadas.

A melhor maneira, portanto, é combinar superfície seca, espaço na assadeira, temperatura alta e uma finalização ácida. É esse conjunto, e não um ingrediente secreto, que aproxima o resultado de casa daquele encontrado nos restaurantes.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!