A psicologia afirma que adultos que jogavam xadrez na infância desenvolveram uma habilidade fundamental para a vida

Pesquisa aponta que o xadrez na infância estimula planejamento, memória e autocontrole, habilidades úteis nas decisões da vida adulta

(Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil)

Pensar antes de agir, imaginar consequências e mudar de rota quando algo não sai como esperado. Essas atitudes, essenciais na vida adulta, aparecem com frequência no xadrez e estão ligadas ao planejamento — habilidade que se destacou entre crianças praticantes do jogo.

Um estudo publicado em 2018 na revista científica Psicogente comparou o desempenho de 65 estudantes com idades entre 8 e 12 anos. Desses, 30 praticavam xadrez e 35 nunca haviam tido contato com a atividade.

A pesquisa foi conduzida por Larisa Ramos, Vanessa Arán Filippetti e Gabriela Krumm, vinculadas à Universidad Adventista del Plata e ao Conselho Nacional de Pesquisas Científicas e Técnicas da Argentina, o Conicet.

ARTIGO CONTINUA ABAIXO

Planejamento em destaque

Os participantes fizeram tarefas que avaliavam memória de trabalho, controle inibitório, flexibilidade cognitiva e planejamento. As crianças que jogavam xadrez apresentaram desempenho superior nas quatro funções executivas analisadas.

Na prática, essas capacidades ajudam a guardar informações durante uma tarefa, conter respostas impulsivas, adaptar estratégias e organizar etapas para alcançar um objetivo. No tabuleiro, elas entram em ação quando o jogador prevê a reação do adversário e calcula as consequências de cada movimento.

Uma revisão sistemática publicada em 2024 chegou à conclusão semelhante. Após analisar pesquisas da década anterior, os autores encontraram associação entre o xadrez e melhor desempenho executivo, sobretudo em planejamento, memória de trabalho, inibição e flexibilidade.

O que o estudo não prova

Apesar dos resultados, a pesquisa de 2018 não acompanhou os participantes até a vida adulta. Como o trabalho foi transversal e comparou grupos já existentes, ele identifica uma associação, mas não permite afirmar que o xadrez, sozinho, provocou as diferenças.

Os pesquisadores recomendaram novos estudos com adolescentes e adultos. A revisão de 2024 também registrou que, embora a maioria dos trabalhos aponte benefícios, uma das pesquisas analisadas não confirmou essa relação.

Ainda assim, os achados indicam que o xadrez pode ser uma ferramenta complementar no ambiente escolar. Além de ensinar regras e estratégias, o jogo estimula a criança a analisar alternativas, controlar impulsos e pensar antes de tomar uma decisão.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!