Adeus, vidros embaçados: a mistura caseira que limpa e devolve o brilho, segundo faxineiras
Combinação econômica facilita uma das tarefas mais trabalhosas da casa e ajuda a evitar manchas depois da secagem
Marcas de dedos, poeira, respingos de chuva e gordura podem deixar janelas e portas de vidro com aparência embaçada, mesmo quando o restante da casa está limpo.
O problema costuma ficar ainda mais evidente com a entrada da luz, que revela manchas e rastros deixados durante a faxina.
Segundo profissionais da limpeza, uma mistura caseira feita com água, detergente e vinagre de álcool pode facilitar a tarefa.
A combinação ajuda a desprender a sujeira, remover a oleosidade e recuperar a transparência da superfície.
Além de econômica, a receita pode ser usada em janelas, portas e outros vidros da casa.
Para conseguir um acabamento uniforme, porém, é importante respeitar as quantidades e não exagerar no detergente.
Como preparar a mistura
Para fazer a solução, serão necessários:
- 1,5 litro de água;
- 2 colheres de sopa de detergente neutro;
- 6 colheres de sopa de vinagre de álcool.
Coloque a água em um balde ou recipiente grande. Em seguida, acrescente o detergente e o vinagre.
Misture devagar para evitar a formação excessiva de espuma.
O detergente ajuda a soltar gordura, poeira e outras sujeiras.
Já o vinagre de álcool contribui para retirar resíduos e reduzir as marcas que costumam aparecer depois que o vidro seca.
De preferência, utilize detergente neutro e vinagre transparente.
Produtos coloridos ou muito perfumados podem deixar resíduos em superfícies claras.
Como aplicar nos vidros
Umedeça uma esponja macia ou um pano de microfibra na mistura.
Depois, torça bem antes de passar no vidro, principalmente quando a limpeza for feita dentro de casa.
Espalhe a solução por toda a superfície, dando atenção às áreas com marcas de dedos e gordura.
Evite usar o lado áspero da esponja, pois ele pode riscar alguns tipos de vidro ou películas protetoras.
Em seguida, retire a mistura com um pano limpo e levemente úmido.
Finalize com outro pano de microfibra seco, fazendo movimentos uniformes até eliminar qualquer marca.
Também é possível usar um rodo próprio para vidros.
Nesse caso, passe o acessório de cima para baixo e limpe a borracha com um pano a cada movimento.
Truque para alcançar áreas altas
Janelas e portas muito altas podem dificultar a limpeza.
Para alcançar essas regiões, o ideal é utilizar um limpador com cabo extensor.
Também é possível prender um pano de microfibra na ponta de um cabo firme, desde que ele esteja bem fixado e seja manuseado com cuidado.
Evite subir em cadeiras, bancos instáveis ou se inclinar para fora de janelas.
Em apartamentos, a parte externa do vidro só deve ser limpa quando houver acesso seguro.
Áreas de risco devem ficar sob responsabilidade de profissionais com equipamentos adequados.
Cuidados para não deixar manchas
O excesso de detergente pode formar uma película e deixar o vidro opaco.
Por isso, use apenas a quantidade indicada e enxágue o pano sempre que ele acumular sujeira.
Outro cuidado é evitar a limpeza quando o vidro estiver muito quente ou diretamente exposto ao sol.
O calor faz a solução secar rapidamente e favorece o surgimento de manchas.
Além disso, nunca misture vinagre com água sanitária ou produtos que contenham cloro.
Essa combinação pode liberar gases prejudiciais à saúde.
Com aplicação cuidadosa e secagem completa, a mistura ajuda a retirar a aparência embaçada e deixa portas e janelas novamente transparentes e brilhantes.
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