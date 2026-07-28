Como limpar o vidro duplo do forno engordurado e remover a sujeira acumulada por dentro em poucos minutos

A gordura que se acumula entre os vidros da porta do forno pode deixar o eletrodoméstico com aparência de sujo. Um método simples ajuda a resolver o problema sem precisar desmontar a estrutura em muitos modelos

(Imagem: Ilustração/Captura de tela/YouTube/ Receitas Naturais/Dako Eletrodomesticos)

O forno faz parte da rotina de muitas cozinhas e, com o uso frequente, é comum que respingos de gordura e resíduos de alimentos se acumulem na porta.

Embora a limpeza da parte externa seja simples, a sujeira que aparece entre os dois vidros costuma gerar dúvidas e dar a impressão de que só pode ser removida com a desmontagem da peça.

Felizmente, isso nem sempre é necessário. Em muitos modelos, existe uma abertura que permite alcançar o espaço interno da porta e fazer a limpeza de forma prática, utilizando apenas alguns utensílios que a maioria das pessoas já tem em casa.

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Como limpar o vidro duplo sem desmontar?

O primeiro passo é verificar se a porta do forno possui uma pequena fresta na parte superior ou inferior.

Em muitos modelos, essa abertura permite acessar o espaço entre os vidros.

Em seguida, prepare uma haste longa e fina. Você pode utilizar um cabo de utensílio, uma colher de pau comprida ou até um cabide de arame adaptado.

Depois, amarre firmemente um pano limpo ou de microfibra na ponta da haste. Esse cuidado evita que o tecido se solte durante a limpeza.

Qual solução usar?

Antes de iniciar a limpeza, umedeça o pano em uma solução desengordurante.

Entre as opções estão:

água com bicarbonato de sódio;

suco de limão misturado com detergente ou sabão em pó;

limpa-vidros apropriado para esse tipo de superfície.

Na sequência, introduza a haste pela abertura da porta e faça movimentos por toda a extensão do vidro até remover a gordura acumulada e o aspecto embaçado.

Por fim, passe um pano seco ou levemente umedecido apenas com água para retirar possíveis resíduos e deixar o vidro com mais brilho.

E quando o forno não tem abertura?

Alguns modelos possuem a porta totalmente vedada. Nesse caso, não há como alcançar o espaço entre os vidros sem desmontar a estrutura.

Para realizar a limpeza, solte cuidadosamente os parafusos laterais da porta e segure o vidro durante o processo para evitar quedas ou quebras.

Depois disso, limpe cada placa separadamente com detergente neutro ou limpa-vidros e monte novamente a porta seguindo a ordem correta das peças.

Cuidados para evitar acidentes

Antes de iniciar qualquer limpeza, espere o forno esfriar completamente. Além disso, trabalhe sobre uma superfície firme e evite aplicar força excessiva sobre os vidros.

Da mesma forma, certifique-se de prender bem o pano na haste antes de inseri-la na abertura.

Assim, você evita que o tecido fique preso entre os vidros e torna a limpeza mais prática e segura.

Com esses cuidados, é possível remover a gordura acumulada, melhorar a aparência da porta do forno e manter o eletrodoméstico limpo sem recorrer à desmontagem em boa parte dos modelos.

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