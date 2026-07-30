Alexandre, o Grande: a frase sobre liderança que continua inspirando líderes há mais de 2 mil anos

Frase atribuída a Alexandre, o Grande revela como a liderança pode transformar equipes comuns em grupos capazes de grandes feitos

(Foto: Reprodução)

“Não tenho medo de um exército de leões liderado por uma ovelha; tenho medo de um exército de ovelhas liderado por um leão.” A frase atribuída a Alexandre, o Grande atravessou gerações por apresentar uma ideia simples: a força de um grupo depende não apenas das habilidades individuais, mas também da capacidade de quem está no comando.

A metáfora mostra dois cenários opostos. Um grupo formado por pessoas talentosas pode perder eficiência quando não possui direção, enquanto uma equipe considerada comum pode alcançar grandes resultados quando encontra uma liderança capaz de orientar, motivar e tomar decisões.

Quem foi Alexandre, o Grande

Rei da Macedônia no século IV a.C., Alexandre construiu um dos maiores impérios da Antiguidade antes dos 30 anos. Conhecido por suas estratégias militares, ele também ficou marcado pela presença constante nos campos de batalha.

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O comandante costumava lutar ao lado de seus soldados, transmitindo a ideia de que um líder deveria assumir os mesmos riscos daqueles que estavam sob seu comando. Para seus seguidores, essa postura fortalecia a confiança e aumentava a disposição para enfrentar desafios.

A mensagem por trás da frase

A comparação entre leões e ovelhas representa a influência da liderança sobre o comportamento coletivo. Um grupo de pessoas habilidosas pode perder seu potencial quando falta organização, comunicação e objetivos claros.

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