Cine drive-in no Parque Mutirama terá clássicos nacionais e sucessos de bilheteria; confira a programação

Essa será a 9ª edição do projeto na capital, com programação voltada para todas as idades

Programação do Cine Autorama em Goiânia será entre sexta (31) e domingo (02) (Foto: Reprodução/Secult)

Curtir um cinema no conforto do próprio carro, mas sem deixar de lado a qualidade de som e imagem. Essa é a proposta do projeto Cine Autorama, que passará pelo Parque Mutirama, em Goiânia, entre sexta-feira (31) e domingo (02).

Essa será a 9ª edição do projeto na capital, com programação de filmes nacionais e internacionais voltados para todas as idades, incluindo sucessos recentes, clássicos e animações. A entrada será gratuita.

Sucesso nos anos 50 e 60 nos Estados Unidos, e depois nos anos 70 no Brasil, o cinema drive-in voltou a atrair público nos últimos anos, com maior destaque para o período da pandemia, quando o distanciamento oferecido era uma necessidade.

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A ideia é oferecer aos goianienses uma experiência cinematográfica gratuita e ao ar livre, onde o público pode assistir aos filmes sentado de dentro dos próprios veículos. O som do filme é enviado diretamente para o rádio FM, em frequência fornecida pela organização.

Cada sessão no estacionamento do Mutirama terá capacidade para 100 veículos, com reserva antecipada feita pelo site do Cine Autorama.

Também há cerca de 20 cadeiras para o público pedestre, com acesso por ordem de chegada, sem necessidade de inscrição, além de praça de alimentação.

Na sexta-feira (31), a programação começa com Meu Sangue Ferve por Você, às 19h, seguida da exibição de Superman, às 21h30. No sábado (1º), serão apresentados Pequena Miss Sunshine, às 19h, e F1 – O Filme, às 21h30.

Encerrando a programação, no domingo (02), o público poderá assistir à animação Elio, às 18h30, e ao clássico Quero Ser Grande, às 21h.

O projeto é realizado por meio da Lei Rouanet, com patrocínio da Yelum Seguros, apoio da Prefeitura de Goiânia, por meio das secretarias municipais de Cultura e de Gestão de Negócios e Parcerias, da Mina Cultural, e realização do Cine Autorama e do Ministério da Cultura.

Reabertura do Parque Mutirama

Como noticiado pelo Portal 6, o Parque Mutirama voltou a abrir as portas para o público no dia 17 de julho, após 16 meses fechado para obras de revitalização. A reabertura, porém, está sendo gradual.

Neste primeiro momento, o espaço recebe estudantes da rede municipal de ensino em visitas programadas e gratuitas, dentro da etapa de funcionamento assistido adotada pela Prefeitura, além de outras iniciativas como o próprio Cine Autorama.

Ao todo, 22 atrações foram recuperadas e estão aptas a receber os visitantes.

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