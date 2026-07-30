Confira os desvios e as avenidas que serão bloqueadas para o desfile cívico de aniversário de Anápolis

Ao todo, são esperadas apresentações de 25 grupos ligados às forças de segurança, educação, cultura e serviços públicos

Vista aérea da Av. Brasil Norte, em Anápolis (Foto: Reprodução/Paulo de Tarso/Prefeitura de Anápolis)

Como parte da programação especial pelos 119 anos de Anápolis, a cidade celebra nesta sexta-feira (31) o tradicional desfile cívico. A apresentação será na Avenida Brasil Norte, a partir das 17h, o que exigirá atenção redobrada por parte dos motoristas por conta dos bloqueios.

Ao todo, são esperadas 25 instituições ligadas às forças de segurança, educação, cultura e serviços públicos municipais.

Conforme anunciado pela prefeitura, serão 10 pontos de bloqueios nas proximidades do Centro Administrativo Adhemar Santillo, incluindo ruas e avenidas do Setor Central e bairros como o Jundiaí, Vila Santana, Vila Jussara e Cidade Jardim.

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A primeira interdição será nas vias que passam logo abaixo da Avenida Faiad Hanna, no viaduto Nelson Mandela. Também haverá bloqueio da Brasil Norte logo após a entrada do Brasil Park Shopping – ainda será possível adentrar no centro comercial.

Mais adiante, o fluxo de veículos será interrompido na Rua B, na esquina com a Rua Capitão Silvério. Outro bloqueio programado na mesma região acontecerá na Rua Lucimar Melo, também na esquina com a Rua Capitão Silvério.

Os motoristas que dirigem na Rua Barão do Rio Branco, sentido ao bairro Jundiaí, também encontrarão barreiras impedindo o cruzamento com a Brasil Norte.

Da mesma forma, os que vêm pela Avenida Mato Grosso, sentido Centro, também encontraram bloqueio na esquina com a Rua Jorge Miguel.

Haverá interdição na Avenida Goiás, sentido Jundiaí, no cruzamento com a Rua José Lourenço Dias e também no sentido Centro, na Avenida Santos Dumont.

Por fim, as duas últimas interdições mapeadas serão na Avenida JK, na esquina com a Rua Senador Alfredo Nasser, além da Avenida Brasil Sul, na esquina com a Rua Amazílio Lino.

Desvios principais

Para quem precisa atravessar a região Central de Anápolis durante o horário dos desfiles, entre as 17h e 19h desta sexta-feira (31), há diferentes opções de rotas.

No sentido Norte-Sul, o condutor pode pegar a Av. Faiad Hanna e depois a Av. Senador José Lourenço Dias, passando pela Av. Miguel João até às proximidades da UPA Dr. Alair Mafra de Andrade (Antigo Hospital Municipal).

Já para quem sobe sentido Sul-Norte, a melhor opção de desvio será pela Av. Minas Gerais, passando pela Rua Jorge Miguel até chegar à Av. Ana Jacinta.

Confira o mapa de bloqueios e desvios:

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