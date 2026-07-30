Filhos fazem surpresa e passam a noite com mãe, de 92 anos, em Anápolis

Registro mostra a reação da idosa ao receber, um a um, os familiares que decidiram dormir ao lado da genitora

Publicação recebeu centenas de mensagens destacando a união da família e o gesto de carinho. (Foto: Reprodução)

Uma surpresa preparada com muito carinho emocionou moradores de Anápolis e milhares de internautas nos últimos dias.

Aos 92 anos, Maria de Lourdes de Jesus Morais, moradora da Vila Santa Isabel, recebeu uma visita mais do que especial: os 14 filhos apareceram em sua casa para passar a noite ao lado dela.

O momento foi registrado em vídeo e rapidamente ganhou repercussão nas redes sociais. Nas imagens, cada um dos filhos entra na residência e anuncia que ficará para dormir com a mãe.

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Sem entender inicialmente o que estava acontecendo, dona Maria recebe todos com um sorriso no rosto e demonstra a emoção ao perceber a homenagem.

Segundo uma das filhas, a ideia surgiu como uma forma de celebrar a vida da matriarca e proporcionar um momento inesquecível.

“Fizemos essa surpresa para estarmos todos juntos celebrando a vida, valorizar nossa mãezinha e deixá-la feliz”, contou.

A publicação rapidamente despertou o carinho dos internautas, que elogiaram a união da família e a dedicação dos filhos.

Entre os comentários, muitos destacaram o privilégio de ver uma família tão numerosa reunida. “Parabéns, são filhos excelentes e carinhosos com a sua mãezinha”, escreveu uma internauta. Outra comentou: “Que privilégio dessa mãe de ter seus filhos todos unidos”.

Já uma terceira resumiu o sentimento de muitos usuários: “É difícil até acreditar que isso ainda existe. Essa mãe é abençoada”.

O encontro, marcado por abraços, conversas e demonstrações de afeto, acabou se tornando um lembrete da importância de valorizar a convivência familiar e celebrar quem dedicou uma vida inteira aos filhos.

EMOCIONANTE | Uma surpresa preparada com muito carinho emocionou moradores de Anápolis e milhares de internautas nos últimos dias. Aos 92 anos, Maria de Lourdes de Jesus Morais, moradora da Vila Santa Isabel, recebeu uma visita mais do que especial: os 14 filhos apareceram em… pic.twitter.com/2gFb4B40vX — Portal 6 (@portal6noticias) July 31, 2026

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