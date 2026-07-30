Mais um: congestionamento na Avenida Brasil também atrapalhou motoristas de Anápolis
Enquanto quem tentava sair da cidade se deparou com engarrafamento quilométrico, condutores que ficaram também precisaram esperar longos minutos
O congestionamento registrado na BR-060, entre Anápolis e Goiânia, não foi o único que conseguiu atrapalhar motoristas da “Manchester goiana” nesta quinta-feira (30).
Enquanto quem tentava sair da cidade rumo à capital se deparou com um engarrafamento quilométrico na rodovia, por conta da retirada de um veículo de carga acidentado, os condutores que passavam pela Avenida Brasil também precisaram esperar.
A paralisação do tráfego começou aproximadamente às 16h e seguiu até 16h45, quando agentes da Companhia Municipal de Trânsito e Transporte (CMTT) liberaram o fluxo.
O Portal 6 apurou que o órgão tinha bloqueado a pista que dá acesso ao Viaduto Valterci de Melo, que marca o cruzamento da Avenida Brasil Norte com a Avenida Goiás.
Por conta disso, os veículos parados – entre eles, pequenos caminhões e ônibus do transporte público – formaram uma fila que seguia até o Viaduto Ildefonso Limírio Gonçalves, na intersecção com a Amazílio Lino.
O bloqueio tinha sido feito para que pudessem aferir uma das barreiras eletrônicas que marcam a velocidade de passagem dos automóveis. Com a liberação, levou cinco minutos para que o congestionamento acabasse e o tráfego fosse regularizado.
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