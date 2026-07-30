Mais um: congestionamento na Avenida Brasil também atrapalhou motoristas de Anápolis

Enquanto quem tentava sair da cidade se deparou com engarrafamento quilométrico, condutores que ficaram também precisaram esperar longos minutos

Bloqueio da CMTT causou congestionamento na Avenida Brasil, em Anápolis.
Bloqueio da CMTT causou congestionamento na Avenida Brasil, em Anápolis. (Foto: Portal 6)
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O congestionamento registrado na BR-060, entre Anápolis e Goiânia, não foi o único que conseguiu atrapalhar motoristas da “Manchester goiana” nesta quinta-feira (30).

Enquanto quem tentava sair da cidade rumo à capital se deparou com um engarrafamento quilométrico na rodovia, por conta da retirada de um veículo de carga acidentado, os condutores que passavam pela Avenida Brasil também precisaram esperar.

A paralisação do tráfego começou aproximadamente às 16h e seguiu até 16h45, quando agentes da Companhia Municipal de Trânsito e Transporte (CMTT) liberaram o fluxo.

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O Portal 6 apurou que o órgão tinha bloqueado a pista que dá acesso ao Viaduto Valterci de Melo, que marca o cruzamento da Avenida Brasil Norte com a Avenida Goiás.

Por conta disso, os veículos parados – entre eles, pequenos caminhões e ônibus do transporte público – formaram uma fila que seguia até o Viaduto Ildefonso Limírio Gonçalves, na intersecção com a Amazílio Lino.

O bloqueio tinha sido feito para que pudessem aferir uma das barreiras eletrônicas que marcam a velocidade de passagem dos automóveis. Com a liberação, levou cinco minutos para que o congestionamento acabasse e o tráfego fosse regularizado.

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Natália Sezil

Natália Sezil

Chegou no Portal 6 como estagiária de jornalismo e foi promovida a repórter. Apaixonada por boas histórias, gosta de ouvir as pessoas, entender contextos e transformar relatos em narrativas que informam e conectam o público.

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