Não é no bolso de trás: o lugar certo para guardar a carteira e atrair prosperidade, segundo o Feng Shui

Hábito aparentemente inofensivo pode representar descuido com a vida financeira dentro dessa tradição milenar

(Foto: Reprodução/Magnific)

Celular, chaves e carteira costumam ser colocados nos bolsos de maneira automática antes de sair de casa. No entanto, para quem segue os princípios do Feng Shui, até mesmo esse gesto cotidiano pode influenciar simbolicamente a relação com o dinheiro.

Segundo interpretações associadas à prática chinesa, a carteira representa o espaço onde a vida financeira é organizada.

Por isso, mantê-la apertada, desarrumada ou em um local inadequado seria uma forma de demonstrar descuido com os próprios recursos.

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Guardar o objeto no bolso traseiro da calça, por exemplo, não é recomendado.

A explicação é que sentar sobre a carteira simbolizaria colocar pressão sobre as finanças e dificultar a circulação da energia ligada à prosperidade.

Onde guardar a carteira

De acordo com o Feng Shui, o ideal é colocar a carteira no bolso da frente, dentro de uma bolsa ou em um compartimento protegido da mochila.

Além de evitar que o objeto seja amassado, esses locais facilitam o acesso e demonstram maior cuidado com dinheiro, cartões e documentos.

Quando estiver em casa, a orientação é deixá-la em um espaço limpo, organizado e reservado.

Gavetas, caixas ou superfícies livres de bagunça podem ser boas opções.

Por outro lado, seguidores da prática recomendam não deixar a carteira no chão, sobre a cama ou misturada a papéis e objetos sem uso.

Organização também importa

Não basta apenas escolher o local adequado.

Para o Feng Shui, a forma como a carteira é mantida também pode representar a maneira como a pessoa administra a própria vida financeira.

Comprovantes antigos, cartões vencidos e papéis acumulados devem ser retirados.

As notas podem ser organizadas no mesmo sentido, enquanto moedas precisam permanecer em um compartimento próprio.

Carteiras rasgadas, muito sujas ou desgastadas também devem ser substituídas.

A crença entende que conservar um objeto danificado pode reforçar uma sensação de abandono e desorganização.

Existe ainda um motivo prático

Além da interpretação simbólica, retirar a carteira do bolso traseiro pode trazer mais conforto.

Modelos volumosos podem deixar a pessoa sentada de forma desalinhada, principalmente durante viagens longas ou horas de trabalho.

Em alguns casos, a pressão constante na região pode provocar incômodo, formigamento ou dormência.

Por isso, levar a carteira em outro local também pode ser uma escolha mais confortável para o corpo.

Vale destacar que não existe comprovação científica de que mudar a posição da carteira atraia dinheiro ou prosperidade.

A recomendação faz parte das crenças do Feng Shui e deve ser encarada como uma prática de organização e simbolismo pessoal.

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