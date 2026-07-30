Prefeitura de Anápolis divulga horários de rodeio e shows da Expoana 2026; confira
Comemorações do aniversário de 119 anos da cidade começam nesta quinta-feira (30) e seguem até sábado (1º)
A Prefeitura de Anápolis divulgou os horários para as atrações da Exposição Agropecuária de Anápolis (Expoana) 2026. A festa que comemora os 119 anos da cidade começa nesta quinta-feira (30) e segue até sábado (1º).
O rodeio acontece todos os dias, começando às 20h. Segundo a organização, o início vai ser pontual, para permitir que famílias e crianças acompanhem a programação com mais tranquilidade.
No primeiro dia de atrações, quem abre os shows é o cantor Grelo, natural de Anápolis. Ele começa às 22h e se apresenta até 23h30. A dupla Matheus & Kauan sobe no palco às 00h, seguindo até 01h30.
Quem fecha a noite é Bia Frazzo, artista goiana que recentemente alcançou o top 100 músicas mais ouvidas do Spotify com “Beatriz”, música que tem parceria de Henrique & Juliano. Ela canta das 02h às 03h.
Na sexta-feira (31), dia do aniversário de Anápolis, a noite é mais longa, pois conta com quatro atrações.
Abrem os shows Rayane e Rafaela, de 21h30 às 22h30. A dupla emplacou em 2023, quando lançou “Ali te Ama”, e também já cantou com Grelo.
Depois delas, a agenda segue com Ícaro e Gilmar, que sobem no palco às 23h. Seguem até 00h30.
Às 01h, quem continua o line-up é Panda, que vai até 02h30. Nattan completa os shows do dia, se apresentando das 03h às 04h30.
No sábado, quem abre as comemorações é Hugo Vitti, que começa a tocar às 22h e segue até 23h. Felipe e Rodrigo cantam das 23h30 às 01h.
Quem finaliza a festa da Expoana é o grupo de pagode Menos é Mais, que comanda a noite até 03h.
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