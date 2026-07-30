Rodeio da Pecuária de Anápolis vai começar às 20h em ponto, avisa organização

Prefeito Márcio Corrêa e presidente do Sindicato Rural reforçam novo horário e destacam que a mudança busca garantir mais conforto para famílias

Prefeito Márcio Corrêa e o presidente do Sindicato Rural de Anápolis, Ubirajara Carneiro, anunciaram que o rodeio da Expoana 2026 começará às 20h em ponto. (Foto: Reprodução/Redes sociais)

A organização da Exposição Agropecuária de Anápolis (Expoana) confirmou que o rodeio desta edição terá início pontualmente às 20h, em um horário pensado para permitir que famílias e crianças acompanhem a programação com mais tranquilidade.

O anúncio foi feito pelo prefeito Márcio Corrêa (PL) e pelo presidente do Sindicato Rural de Anápolis, Ubirajara Carneiro, em vídeo divulgado nas redes sociais da entidade.

Segundo Márcio, a decisão faz parte do planejamento conjunto entre o Sindicato Rural e a Prefeitura.

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“Essa festa é para as famílias, para as crianças. O rodeio vai começar mais cedo, exatamente às 20h”, afirmou.

O prefeito também destacou a parceria entre o município e a entidade organizadora na realização da festa e convidou a população para participar de todos os dias da programação.

A abertura dos portões do Parque de Exposições está prevista para 18h, duas horas antes do início das montarias.

Primeira noite tem Grelo e Matheus & Kauan

A programação desta quinta-feira (30) marca oficialmente o início da Expoana 2026, com shows do cantor Grelo e da dupla Matheus & Kauan, além das competições de rodeio.

Quem ainda não garantiu o ingresso pode fazer a retirada ao longo desta quinta-feira mediante a doação de 2 kg de açúcar ou 2 litros de óleo.

Os alimentos arrecadados serão destinados a famílias em situação de vulnerabilidade social.

Os pontos de troca estão distribuídos em órgãos públicos e estabelecimentos comerciais de Anápolis, como a Prefeitura, Câmara Municipal, unidades do CRAS, Estádio Jonas Duarte, Associação Comercial e Industrial de Anápolis (Acia), além de supermercados, lojas de materiais de construção e restaurantes parceiros.

A programação continua na sexta-feira (31), com apresentações de Nattan, Panda e Ícaro & Gilmar. Para esse dia, a troca de ingressos será feita mediante a doação de 2 kg de arroz.

Já no sábado (1º), último dia da Expoana, sobem ao palco o grupo Menos é Mais e a dupla Felipe & Rodrigo. Os ingressos poderão ser retirados com a entrega de 250 g de café ou 2 kg de feijão.

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