Procurando imóvel em Goiânia? Esses 3 bairros se destacam com boa localização e alto potencial de valorização

Regiões chamam atenção de compradores que decidem ampliar o mapa de buscas sem deixar de lado proximidade e infraestrutura

Vista aérea de Goiânia. (Foto: Divulgação/Prefeitura de Goiânia)

Ainda hoje, quando o assunto procura por imóveis em Goiânia, o foco das atenções se volta para bairros como Bueno, Marista, Oeste e Jardim Goiás, regiões tradicionalmente associadas à infraestrutura consolidada e à valorização imobiliária.

Entretanto, alguns setores da capital tem chamado atenção de compradores que decidiram ampliar o mapa de buscas para regiões mais acessíveis, sem deixar de lado facilidades como a proximidade com o Centro e infraestrutura capaz de atender às necessidades do dia a dia.

Entre os endereços que vêm despertando interesse estão Goiânia 2, Setor Central e Park Lozandes. Embora tenham características bastante diferentes, os três compartilham um fator decisivo para quem pretende comprar um imóvel: a combinação entre mobilidade urbana e potencial de valorização.

ARTIGO CONTINUA ABAIXO

Goiânia 2

Na região Norte da capital, o Goiânia 2 consolidou uma identidade própria ao longo das últimas décadas. Quando foi projetado, o bairro foi pensado para ser um residencial fechado, o que explica características como o ambiente arborizado e a baixa circulação de veículos.

A proximidade com importantes pontos da capital também é motivo de procura. O bairro fica a poucos minutos da Universidade Federal de Goiás (UFG), do Shopping Passeio das Águas, do Aeroporto Santa Genoveva e permite acesso relativamente rápido à Praça Cívica.

Ali também fica o Parque Leolídio Ramos Caiado, com reúne mais de 100 mil metros quadrados de área verde, além de praças e dois cursos d’água.

O analista fiscal Marcos Guilherme da Silva, de 28 anos, é um exemplo de quem escolheu o Goiânia 2 após conhecer a cidade. “Quando meu pai veio para Goiânia, procurou bairros próximos da universidade. O que chamou a atenção no Goiânia 2 foi justamente o fato de ser um lugar mais aconchegante, com muita natureza, parques e tudo que precisamos no dia a dia”, conta.

Centro

É verdade que Centro de Goiânia perdeu muito moradores nas últimas décadas, resultado do crescimento horizontal da cidade e descentralização dos centros comerciais que, antigamente, só se encontrava ali.

Mas nós últimos cinco anos, a região tem vivido uma verdadeira renovação de moradores. Dados do IBGE, reunidos pela Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo, mostram que a população local passou de 24.204 habitantes em 2010 para 29.011 em 2022, crescimento próximo de 20%.

A localização continua sendo o principal atrativo. Morar no Centro significa estar próximo dos principais corredores de transporte coletivo, além de vias estruturais que conectam diferentes regiões da cidade.

Outro aspecto que pesa na decisão de compra é a infraestrutura já existente que vai além do comércio e serviços, incluindo importantes pontos culturais como o Teatro Goiânia, a Vila Cultural Cora Coralina e o Beco da Codorna, além de repartições públicas.

Para Guido Santos, coordenador comercial da Sim Incorporadora e especialista do mercado imobiliário, a região continua sendo o principal diferencial da região.

“O Centro é um bairro que conecta todas as regiões da cidade. Ele está ligado aos principais corredores viários, como a Avenida Anhanguera, Avenida 85, Marginal Botafogo e também ao corredor do BRT. É difícil encontrar outro local com tanta facilidade de deslocamento”, afirma.

Park Lozandes

Conhecido inicialmente pela concentração de órgãos públicos estaduais e municipais, o Park Lozandes passou a ocupar espaço também no mercado residencial.

Segundo dados do Censo 2022, o bairro registrou crescimento populacional de 63,3% em comparação com 2010, um dos maiores índices observados na capital.

Parte desse avanço está relacionada à posição estratégica da região. O bairro fica próximo do Shopping Flamboyant, do Estádio Serra Dourada e de importantes corredores viários, facilitando o deslocamento tanto para a região central quanto para outros polos urbanos de Goiânia.

Além da localização, o bairro ainda possui baixa densidade de ocupação quando comparado a áreas mais tradicionais da cidade, característica que abriu espaço para novos empreendimentos residenciais nos últimos anos. Isso, claro, influencia no preços dos imóveis.

Segundo o gerente comercial e de marketing da Euro Incorporações, Henrique Campelo, alguns empreendimentos lançados no bairro registraram valorização superior a 100% entre o lançamento e a entrega das obras.

O movimento visto nos setores Goiânia 2, Setor Central e Park Lozandes evidencia uma transformação no mercado imobiliário goianiense, que passa a distribuir a demanda por diferentes regiões da cidade à medida que novos polos residenciais se consolidam.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!