Quanto ganha um atendente de balcão de supermercado no Atacadão, Assaí e Carrefour em 2026, segundo recrutadores

Estimativas para atendente mostram pequena diferença entre redes, mas aspectos como cidade, jornada e benefícios devem ser considerados

(Fotos: Divulgação)

Quem procura trabalho nas maiores redes de supermercados do país costuma encontrar oportunidades para atendente de balcão ou áreas afins. Esse tipo de função demanda contato com clientes, organização de produtos e apoio aos setores da unidade.

Os salários estimados em 2026 mostram valores próximos entre Atacadão, Assaí Atacadista e Carrefour. Ainda assim, uma das empresas aparece à frente.

A comparação foi feita com informações reunidas pelo Indeed, plataforma de empregos que reúne vagas, avaliações de empresas e estimativas salariais fornecidas por anúncios e usuários.

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Atacadão

No Atacadão, o salário médio de um atendente chega a R$ 1.951 por mês. A estimativa foi calculada com base em dez vagas atuais, que encontram-se ativas, e anteriores, que já foram encerradas.

O valor fica R$ 330 acima do salário mínimo nacional, estabelecido em R$ 1.621 para 2026.

Na rotina, o profissional pode prestar atendimento aos consumidores, conferir mercadorias e manter o setor organizado. As tarefas exatas podem depender da unidade e da área para a qual o trabalhador foi contratado.

Assaí Atacadista

O Assaí apresenta a maior remuneração entre as três redes analisadas. Para o cargo de atendente de loja, a média indicada é de R$ 2.078 mensais.

O cálculo considera 23 vagas atuais e anteriores. Dessa forma, a remuneração estimada supera o salário mínimo em R$ 457 por mês.

O atendente pode trabalhar no suporte aos clientes e na organização da loja. Dependendo da oportunidade, também pode ser direcionado a setores específicos do supermercado.

Carrefour

No Carrefour, o salário médio informado por atendente de loja é de R$ 1.962 por mês. A estimativa utiliza uma amostra maior, formada por 127 vagas publicadas anteriormente e atualmente.

O pagamento indicado fica R$ 11 acima da média do Atacadão e R$ 116 abaixo da registrada no Assaí. Em relação ao salário mínimo, a diferença positiva chega a R$ 341 mensais.

Além de atendimento direto, o funcionário pode organizar produtos, verificar preços e auxiliar na reposição. A rotina varia conforme o formato da loja e o setor de atuação.

Valores podem mudar

Os números apresentados são estimativas da plataforma de recrutamento e não representam, necessariamente, tabelas salariais oficiais das empresas.

Como referência nacional, o atendente de balcão recebe, em média, R$ 1.851 por mês para uma jornada de 44 horas semanais. O levantamento foi elaborado a partir dos registros oficiais do Novo Caged, do Ministério do Trabalho e Emprego, referentes ao período de junho de 2025 a maio de 2026.

Cidade, experiência, turno, jornada e convenção coletiva podem alterar o valor oferecido. Por isso, também é necessário comparar benefícios, escala de trabalho, localização da unidade e oportunidades de crescimento.

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