Vontade de comer doce em casa, mas sem nenhum doce no armário: a sobremesa fácil com apenas 3 ingredientes para matar a vontade sem ir ao mercado

Receita usa itens comuns da despensa e entrega uma textura diferente daquela encontrada no brigadeiro preparado da maneira tradicional

(Foto: Captura de tela/YouTube)

A vontade de comer um doce costuma aparecer justamente quando não há sobremesa pronta em casa. Nessas horas, uma receita simples pode evitar a ida ao mercado e ainda render uma porção generosa para consumir aos poucos.

A solução é uma versão ultracremosa do brigadeiro, preparada apenas com leite condensado, creme de leite e chocolate em pó. O método usa mais creme de leite que o tradicional, o que reduz a intensidade do açúcar e deixa a massa macia e brilhante.

Quais são os três ingredientes?

Para preparar a sobremesa, use:

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1 caixa ou lata de leite condensado;

2 caixas de creme de leite;

chocolate em pó a gosto.

A proporção de dois cremes de leite para cada unidade de leite condensado representa o principal diferencial da receita.

Além de aumentar o rendimento, o ingrediente acrescenta gordura e umidade. Com isso, o brigadeiro ganha uma textura mais suave e um sabor menos enjoativo.

Quem usar achocolatado deve lembrar que ele contém mais açúcar e menos cacau. Portanto, o resultado tende a ficar mais doce e com sabor menos intenso.

Dissolva o chocolate antes de ligar o fogo

Coloque o leite condensado e o chocolate em pó em uma panela. Misture bem até dissolver todos os grumos.

Somente depois acrescente os dois cremes de leite. Mexa novamente até obter uma mistura uniforme.

Essa ordem ajuda a incorporar o chocolate completamente antes do cozimento. Como resultado, a massa fica mais lisa e evita pequenos pontos secos de cacau.

Depois, leve a panela ao fogo médio.

Brigadeiro exige atenção constante

A quantidade maior de creme de leite aumenta o tempo de cozimento. Por isso, a receita pode levar aproximadamente 20 minutos para alcançar o ponto desejado.

Durante esse período, mexa sem parar, passando a espátula pelo fundo e pelas laterais da panela. Esse movimento impede que a mistura queime ou forme partes mais firmes.

O tempo exato muda conforme o tamanho da panela, a intensidade do fogo e a quantidade preparada. Assim, os sinais visuais oferecem uma indicação melhor do que o relógio.

Como identificar o ponto correto

Um dos sinais usados na confeitaria é o chamado ponto Moisés. Ele aparece quando a espátula abre um caminho no meio da massa e as duas partes demoram a se unir novamente.

Outro indício ocorre quando o brigadeiro cai da espátula em blocos, em vez de escorrer como um líquido fino.

Para comer de colher ou usar como recheio, retire a panela um pouco antes. Já quem pretende enrolar precisa cozinhar por mais tempo, até que a massa se solte melhor do fundo.

Lembre-se de que o brigadeiro continua engrossando depois que esfria. Portanto, esperar que ele endureça completamente no fogo pode deixar a sobremesa firme demais.

Sirva quente ou leve à geladeira

Depois de desligar o fogo, transfira o doce para um recipiente limpo.

Quem prefere uma sobremesa quente pode servir após alguns minutos, quando a temperatura estiver mais confortável. Já para uma consistência mais estruturada, cubra e leve à geladeira.

A versão cremosa também pode acompanhar frutas, bolos, biscoitos, sorvetes e panquecas. Além disso, funciona como recheio ou cobertura.

Caso queira enrolar, espere a massa esfriar completamente e observe se ela alcançou firmeza suficiente.

Como armazenar corretamente

Guarde o brigadeiro em um recipiente com tampa e evite deixá-lo exposto na geladeira. O armazenamento fechado reduz o contato com odores e ajuda a impedir o ressecamento da superfície.

A receita original menciona durabilidade de até 15 dias, mas esse prazo depende da higiene durante o preparo, da temperatura da geladeira e das condições dos ingredientes.

Para consumo doméstico, observe qualquer mudança de cheiro, sabor, cor ou textura. Diante de sinais de deterioração, descarte o produto.

Após retirar da geladeira, também vale secar a umidade acumulada na parte externa do recipiente antes de abri-lo. Isso evita que gotas de água caiam sobre o doce.

Com apenas três ingredientes, a receita entrega um brigadeiro versátil, cremoso e menos doce. Assim, ela resolve rapidamente aquela vontade de sobremesa sem exigir ingredientes difíceis ou uma visita de última hora ao mercado.

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