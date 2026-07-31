Adeus, cheiro de mofo nas roupas: misturinha com apenas 3 ingredientes que elimina o cheiro ruim e perfuma as roupas

Solução simples ganhou espaço nas rotinas de lavanderia, mas exige alguns cuidados para não comprometer tecidos e equipamentos

(Foto: Reprodução)

Dias chuvosos, pouca ventilação e secagem demorada podem deixar nas roupas aquele cheiro desagradável de umidade. Em muitos casos, o odor permanece mesmo depois da lavagem e aparece novamente quando as peças são retiradas do armário.

Uma receita caseira feita com apenas três ingredientes promete ajudar a neutralizar o cheiro ruim e deixar as roupas mais perfumadas.

A combinação leva vinagre branco, amaciante e água.

ARTIGO CONTINUA ABAIXO

O vinagre auxilia na neutralização de odores, enquanto o amaciante acrescenta fragrância às peças.

Já a água dilui os produtos e evita que a solução fique muito concentrada.

Como preparar a misturinha

Em uma garrafa com capacidade para um litro, coloque um copo de vinagre branco e um copo de amaciante.

Em seguida, complete o recipiente com água e misture delicadamente.

A solução pode ser colocada no compartimento destinado ao amaciante durante a lavagem.

Porém, a quantidade utilizada deve ser pequena e compatível com o limite indicado pela máquina.

Antes de aplicar, também é importante consultar o manual do equipamento.

Alguns fabricantes não recomendam o uso frequente de vinagre, pois a acidez pode afetar mangueiras, borrachas e vedações.

Aplicação direta exige cuidado

Outra forma divulgada nas redes sociais é borrifar uma pequena quantidade da mistura nas roupas já estendidas.

Nesse caso, faça primeiro um teste em uma área escondida do tecido.

O amaciante aplicado diretamente pode deixar manchas, principalmente em peças claras, delicadas ou confeccionadas com tecidos sintéticos.

Por isso, nunca encharque a roupa com a solução.

A misturinha também não substitui a lavagem com sabão ou detergente próprio para roupas.

Ela funciona apenas como um auxílio contra odores.

Como evitar que o cheiro volte

Mais importante do que perfumar as peças é corrigir a causa da umidade.

Retire as roupas da máquina assim que a lavagem terminar e mantenha espaço entre elas no varal.

Também procure secá-las em um local ventilado e só guarde as peças quando estiverem completamente secas.

Limpar o tambor, as borrachas e os compartimentos da lavadora ajuda a evitar o acúmulo de resíduos e odores.

Caso existam manchas visíveis de mofo, o tecido pode precisar de um tratamento específico.

Nesse cenário, siga as orientações da etiqueta da peça e evite misturar produtos de limpeza diferentes.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!