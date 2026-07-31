Adeus, muros tradicionais: nova opção mantém a casa mais fresca, deixa a fachada mais elegante e vira tendência em imóveis de luxo em 2026, segundo arquitetos

Solução une paisagismo e arquitetura para transformar áreas externas, ampliar o conforto térmico e valorizar projetos residenciais

(Foto: Reprodução/Captura de tela/Youtube)

Muros deixaram de ser apenas estruturas usadas para delimitar terrenos e garantir privacidade. Em projetos contemporâneos, eles também passaram a contribuir com o conforto, a estética e a integração da casa com a natureza.

A alternativa que ganha espaço em imóveis de luxo em 2026 é o muro vivo, também chamado de parede verde ou jardim vertical. A proposta utiliza plantas para revestir total ou parcialmente a estrutura externa, criando uma fachada natural e sofisticada.

Como o muro vivo mantém a casa mais fresca

A vegetação ajuda a diminuir a incidência direta do sol sobre a parede. Folhas e galhos formam uma camada de proteção que reduz a absorção de calor e contribui para deixar os ambientes internos mais agradáveis.

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As plantas também liberam umidade durante a transpiração. Esse processo favorece a sensação de frescor nas áreas próximas, especialmente em quintais, varandas e espaços de convivência.

Além do conforto térmico, o revestimento vegetal pode amenizar ruídos externos, reter parte da poeira e aumentar a privacidade do imóvel.

Estrutura pode assumir diferentes formatos

O muro vivo pode ser formado por espécies trepadeiras plantadas diretamente no solo. Nesse caso, telas, cabos ou treliças orientam o crescimento e evitam que a vegetação se espalhe de maneira descontrolada.

Outra possibilidade são os sistemas modulares, compostos por vasos ou painéis fixados à parede. Essa solução permite criar desenhos, combinar espécies e instalar irrigação automatizada.

A escolha das plantas deve considerar a quantidade de sol, a ventilação e o clima da região. Jiboia, hera, samambaia, singônio, lambari-roxo e barba-de-serpente aparecem entre as opções usadas nesses projetos.

Manutenção exige planejamento

Apesar do efeito marcante, o muro vivo precisa de cuidados regulares. Podas, adubação, controle de pragas e verificação da irrigação ajudam a conservar a aparência e evitar infiltrações.

Também é importante impermeabilizar a parede e garantir drenagem adequada. Com instalação correta, a estrutura transforma fachadas comuns em espaços verdes, elegantes e mais confortáveis.

Veja um exemplo:

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