Aos 8 anos, ele viu no deserto uma rocha de 850 toneladas e 15 metros de altura; duas décadas depois, comprou o terreno, escavou sob a pedra e a transformou no teto da casa onde vive com a mulher e 7 filhos

Após anos de trabalho, agricultor transformou uma enorme formação rochosa em teto natural da casa onde viveu com a família

(Imagem: Captura de tela/YouTube/Vanguardia Mx)

Uma enorme rocha de cerca de 850 toneladas e mais de 15 metros de altura tornou-se o teto de uma residência construída no deserto de Coahuila, no norte do México.

A obra foi idealizada pelo agricultor Benito Hernández García, que passou décadas planejando viver no local que conheceu ainda quando era criança.

Em vez de remover a formação rochosa, Hernández decidiu escavar o terreno sob a pedra e adaptar a construção ao formato natural do espaço. O resultado foi uma casa simples, onde viveu ao lado da esposa e dos sete filhos.

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Sonho nasceu na infância

Segundo relatos da família, Benito conheceu a enorme pedra quando tinha cerca de oito anos. Encantado com a paisagem, imaginou que um dia construiria sua casa naquele local.

Cerca de 20 anos depois, conseguiu comprar o terreno e iniciou a escavação manualmente, transformando o sonho em realidade após anos de trabalho.

A residência foi construída acompanhando o relevo da rocha, que passou a funcionar como cobertura natural dos cômodos.

Pedra ajuda a amenizar o calor

Além da aparência incomum, a construção oferece uma vantagem importante para quem vive em uma região desértica.

A grande massa da rocha ajuda a reduzir as variações de temperatura entre o dia e a noite. Durante o verão, quando os termômetros podem ultrapassar os 40 °C, o interior da casa tende a permanecer mais estável. No inverno, o efeito também ajuda a amenizar o frio intenso característico da região.

Esse comportamento é explicado pela chamada massa térmica, propriedade que permite a materiais como a pedra absorver e liberar calor lentamente.

Casa virou atração turística

Com o passar dos anos, a história ganhou repercussão internacional e passou a atrair turistas interessados em conhecer a residência construída sob a enorme pedra.

Mesmo após receber propostas para vender a propriedade, Benito afirmou que preferiu manter o imóvel, destacando o valor sentimental da construção.

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