Chuveiro saindo pouca água: como desentupir os furinhos sem precisar desmontar o aparelho, segundo técnicos

O acúmulo de resíduos pode reduzir a vazão da água, mas uma limpeza simples costuma resolver o problema em poucos minutos

Foto: Reprodução/YouTube/Roberto Araújo Construção Civil

Perceber que o chuveiro começou a liberar menos água do que o normal costuma gerar preocupação.

Em muitos casos, a primeira impressão é de que o problema está na pressão da rede hidráulica ou que chegou a hora de substituir o equipamento. No entanto, essa nem sempre é a verdadeira causa da vazão reduzida.

Com o passar do tempo, pequenas partículas transportadas pela água podem se acumular na saída do chuveiro e bloquear parte dos orifícios responsáveis pela distribuição do fluxo.

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Por isso, antes de pensar em trocar o aparelho ou chamar assistência técnica, vale conferir se o problema não está relacionado apenas ao excesso de sujeira.

O acúmulo de resíduos reduz a vazão

Segundo técnicos, uma das causas mais comuns para a água sair fraca é o acúmulo de resíduos vindos da tubulação ou da caixa-d’água.

Ao longo dos meses, pequenos grãos de areia, ferrugem e outras impurezas ficam presos nos furinhos do espalhador.

Como consequência, parte da água deixa de passar pelos orifícios, reduzindo a pressão e tornando o banho menos confortável.

Além disso, quando vários furos ficam obstruídos, a água passa a sair de forma irregular.

Assim, alguns pontos recebem mais fluxo, enquanto outros deixam de liberar água completamente.

Quais sinais indicam que o problema está nos furinhos?

Antes de desmontar qualquer peça, observe alguns indícios que costumam aparecer quando há obstrução:

água saindo apenas por alguns furos;

jato fraco mesmo com o registro totalmente aberto;

orifícios que deixam de liberar água;

distribuição irregular durante o banho.

Se esses sintomas aparecerem, a limpeza costuma resolver o problema sem a necessidade de substituir o chuveiro.

Como fazer a limpeza corretamente

Antes de iniciar o procedimento, feche o registro de água e desligue a energia elétrica do chuveiro.

Em seguida, retire a parte inferior do espalhador, caso o modelo permita essa remoção.

Depois disso, dê leves batidas na peça para ajudar a soltar parte da sujeira acumulada. Em muitos casos, somente essa etapa já elimina boa parte dos resíduos.

Use um objeto fino para desobstruir os orifícios

Se alguns furinhos continuarem entupidos, utilize um palito fino ou uma agulha própria para limpeza de fogão.

Introduza o objeto cuidadosamente em cada orifício.

Dessa forma, será possível remover as impurezas sem aumentar o diâmetro dos furos, o que poderia alterar o funcionamento do chuveiro.

Na sequência, utilize uma escova macia para retirar os resíduos restantes e concluir a limpeza da peça.

Faça um teste antes de finalizar

Depois de limpar todos os orifícios, recoloque o espalhador na posição correta.

Logo após, abra novamente o registro para verificar o resultado.

Se o entupimento era a causa do problema, a diferença costuma aparecer imediatamente.

A água volta a sair por praticamente todos os furinhos de forma uniforme. Consequentemente, o banho se torna mais confortável e a pressão melhora significativamente.

Como evitar novos entupimentos

Embora a limpeza resolva boa parte dos casos, alguns cuidados ajudam a evitar que o problema volte.

Entre as principais recomendações estão:

limpar os furinhos periodicamente;

manter a caixa-d’água higienizada;

verificar se há sedimentos na tubulação;

retirar resíduos sempre que notar redução na vazão.

Além disso, evite esperar que a água fique muito fraca para fazer a manutenção.

Afinal, quanto mais cedo a limpeza for realizada, mais simples será remover as impurezas.

Quando vale procurar outra solução?

Por outro lado, se a água continuar saindo fraca mesmo após a limpeza, a causa pode ser diferente.

Nesses casos, vale verificar se o registro está totalmente aberto, se há baixa pressão na rede hidráulica ou se existe algum defeito interno no próprio chuveiro.

Assim, fica mais fácil identificar a origem do problema e evitar a troca desnecessária do equipamento.

Por fim, manter uma rotina simples de limpeza ajuda a preservar o bom funcionamento do chuveiro, melhora a distribuição da água e ainda reduz a necessidade de manutenções mais complexas no futuro.

Veja mais no vídeo abaixo!

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