Curiosidades sobre os bairros de Anápolis

Da formação do Centro ao surgimento de bairros tradicionais, a história de Anápolis revela curiosidades que poucos moradores conhecem

(Foto: Reprodução)

Quando falamos sobre a história de Anápolis sempre há muito a se pesquisar, descobrir e investigar. Você sabia que as primeiras ruas organizadas no centro da cidade se consolidaram a partir de 1907? E que o Jundiaí surge oficialmente em 1944.

Já a ideia de sua implantação remonta a 1935, e seu projeto urbanístico foi desenvolvido em 1943, quase uma década depois.

Já a Jaiara teve o início do planejamento urbanístico da área em 1943, mas a criação do loteamento e início de sua ocupação se deu em 1946, com a fundação da Companhia Goiana de Fiação e Tecelagem de Algodão, empreendimento que impulsionou o desenvolvimento do bairro ao atrair trabalhadores para a região e em 1948 o loteamento passou a ser efetivamente comercializado e ganhou maior ocupação residencial.

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De 1970 a 1990 surgiram dezenas de novos loteamentos, como Cidade Jardim, Jardim Alexandrina, Maracanã e Anápolis City. O Bairro Copacabana leva o nome do famoso bairro carioca, já o Leblon é outra referência ao Rio de Janeiro.

Maracanã é uma homenagem ao famoso estádio e bairro do Rio de Janeiro. Já o setor Campos Elísios faz referência aos “Campos Elísios” da mitologia grega e à avenida Champs-Élysées, em Paris.

A Vila Mariana – compartilha o nome de um tradicional bairro boêmio de São Paulo. O Reverendo Arquibald foi homenageado ofertando seu apelido “Mirrage”, um dos nomes mais diferentes do município. A Vila Harmonia recebeu o nome em alusão à vida pacata no canto leste da Grande Jaiara.

Agora vai um teste para saber se você é anapolino raíz: Onde fica o Jardim Esperança e a Vila Esperança?

Qual a diferença entre Residencial América, Jardim das Américas e Jardim América? Onde fica o bairro Itororó? Miranápolis é bairro, distrito ou povoado?

Quais são nossos quatro distritos? Jardim Primavera e Parque das Primaveras são bairros anexos? E o Anexo Itamaraty, é colado no Itamaraty ou na Jaiara?

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