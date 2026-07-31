Desfile pelos 119 anos de Anápolis reúne cerca de 8 mil pessoas e celebra história do município

Evento contou com apresentações culturais, participação de instituições públicas e milhares de pessoas ao longo da manhã

Ao lado do prefeito Márcio Corrêa, o governador Daniel Vilela acompanhou o tradicional desfile que reuniu cerca de 8 mil pessoas em celebração ao aniversário da cidade. (Foto: Wanessa Faustino / Prefeitura de Anápolis)

Anápolis reuniu cerca de 8 mil pessoas nesta sexta-feira (31) durante o tradicional desfile em comemoração aos 119 anos da cidade. O evento contou com a presença do governador Daniel Vilela (MDB), do prefeito Márcio Corrêa (PL), autoridades civis e militares, além de estudantes, bandas marciais e representantes de diversos órgãos públicos.

A programação teve início com o desfile da Base Aérea de Anápolis, seguido por integrantes da Polícia Militar (PM) e do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás.

Em seguida, estudantes dos colégios militares Cesar Toledo, Gabriel Issa, Arlindo Costa e Onofre Quinan passaram pela avenida.

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Ao longo de aproximadamente três horas, o público também acompanhou apresentações das bandas dos CEPIs Virgínio Santillo, Dr. Genserico e Leiny Lopes, além da banda do Colégio Estadual Padre Fernando.

Outro momento que chamou a atenção foi a passagem de carros antigos, relembrando a tradição automobilística de Anápolis. Escoteiros, alunos da APAE e a Miss Anápolis também integraram a programação.

Durante o evento, Daniel Vilela destacou a importância econômica e estratégica do município para Goiás.

“Eu não poderia deixar de estar presente no aniversário de uma cidade tão importante e com perspectiva de futuro. O prefeito Márcio tem muito dinamismo e tem resgatado a autoestima da cidade”, afirmou.

Já o prefeito Márcio Corrêa agradeceu a participação da população e dos grupos envolvidos na organização do desfile.

“Estou sendo prestigiado com tantas pessoas e tantos talentos. Fica o meu agradecimento especial a todos que participaram dessa grande festa”, disse.

Também participaram do desfile representantes das secretarias municipais de Assistência e Políticas Sociais, Educação, Esportes, Cultura e Turismo, além do Procon, Secretaria Municipal de Saúde, Samu e Secretaria Municipal de Obras, Habitação, Planejamento Urbano e Meio Ambiente.

A programação foi encerrada com um show de fogos de artifício.

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