Grelo e Matheus, da dupla com Kauan, agitaram a primeira noite da Expoana

Arena lotada, rodeio, fogos e apresentações musicais marcaram a abertura da programação em comemoração aos 119 anos da cidade

Após as emoções na arena, foi a vez dos shows musicais agitarem o público durante o pré-feriado. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Na noite desta quinta-feira (30), véspera do aniversário de Anápolis, a Expoana abriu as festividades com um verdadeiro espetáculo, marcado por show de luzes e apresentações do cantor Grelo e de Matheus, da dupla com Kauan.

A programação começou com o rodeio, que teve a abertura acompanhada por uma queima de fogos de artifício, colorindo o céu da cidade.

Após as emoções na arena, foi a vez dos shows musicais agitarem o público durante o pré-feriado. A noite também ficou marcada pelo recorde de público registrado no evento.

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O primeiro a subir ao palco foi Grelo. Natural de Anápolis, o cantor se emocionou ao se apresentar em casa e tornou a ocasião ainda mais especial.

Antes do show, durante entrevista ao Camarote do Leko, o artista falou sobre a expectativa de cantar diante dos conterrâneos.

“Aqui é um dos palcos em que eu estou mais nervoso até hoje, porque estar em casa é sempre uma emoção gigante”, confessou.

Durante a apresentação, Grelo fez o público cantar do início ao fim ao interpretar alguns dos maiores sucessos da carreira, como “Só Fé”.

Com a arena lotada, a dupla Matheus e Kauan deu continuidade às festividades em um show marcado por energia e sucessos conhecidos pelo público.

Também em entrevista ao Camarote do Leko, o prefeito de Anápolis, Márcio Corrêa (PL), celebrou o aniversário da cidade e destacou a presença das famílias no evento.

“Sem dúvida, o mais gratificante é ver as famílias anapolinas aqui se divertindo. É um momento de celebração dos 119 anos de Anápolis, com as famílias reunidas, entretenimento, rodeio e shows. Para nós, é motivo de muita alegria celebrar o aniversário da cidade com uma festa tão boa”, afirmou.

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