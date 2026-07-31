Há anos ao lado dos anapolinos, Rio Vermelho homenageia os 119 anos de Anápolis

Rede destaca a trajetória de desenvolvimento do município e reforça o compromisso de seguir ao lado dos anapolinos

(Foto: Reprodução)

Anápolis completa 119 anos com uma história construída por pessoas que trabalham, empreendem e ajudam a transformar a cidade todos os dias. Ao longo das décadas, o município se consolidou como uma das principais forças econômicas de Goiás, sem perder o espírito acolhedor que marca sua população.

Presente nessa trajetória, o Supermercado Rio Vermelho acompanha há anos o crescimento e o desenvolvimento de Anápolis, fazendo parte da rotina de milhares de famílias.

Mais do que oferecer produtos, a rede busca levar qualidade, economia e um atendimento próximo aos anapolinos.

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Essa parceria se fortalece a cada ano, acompanhando a evolução da cidade. Com investimentos constantes e o compromisso de oferecer sempre o melhor, o Rio Vermelho segue crescendo ao lado de Anápolis.

Neste aniversário de 119 anos, a homenagem é para todos que fazem a cidade acontecer. O Rio Vermelho parabeniza Anápolis pela sua história e renova o compromisso de continuar contribuindo para o desenvolvimento do município.

Sempre com os anapolinos, o Rio Vermelho está presente com unidades atacadistas no bairro Maracanã e na Avenida Pedro Ludovico (antiga Pecuária). Além disso, o supermercado também está presente no bairro Jundiaí, oferecendo conforto e praticidade para os clientes.

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