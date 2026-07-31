Homem morre após queda de 10 metros durante hasteamento de bandeira na Festa do Morro, em Pirenópolis

Vítima havia sido eleita imperador da Festa do Divino Espírito Santo do município, na edição mais recente do evento

José Adriano Pompeo de Pina Jayme, de 56 anos havia sido eleito imperador da Festa do Divino Espírito Santo do município, na edição mais recente do evento. (Fotos: Reprodução/Instagram/Divulgação/CBM-GO)

Um homem morreu na manhã desta sexta-feira (31) após sofrer uma queda de aproximadamente 10 metros durante a tradicional Festa do Morro, em Pirenópolis.

A vítima foi identificada como José Adriano Pompeo de Pina Jayme, de 56 anos. Ele havia sido eleito imperador da Festa do Divino Espírito Santo do município, na edição mais recente do evento.

O acidente aconteceu no Morro dos Pireneus, na zona rural do município. Conforme as informações iniciais, a vítima participava dos festejos e havia subido até o terceiro morro acompanhada de familiares para hastear uma bandeira no local.

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Durante a atividade, o homem teria perdido o equilíbrio enquanto ajustava a bandeira e caiu de uma altura estimada em cerca de 10 metros.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência, mas a vítima já se encontrava sem vida no momento em que os socorristas chegaram.

À imprensa, o Capitão Davidson Victor da Rocha informou que a trilha onde José Adriano perdeu a vida é considerado de difícil acesso, devido ao terreno íngreme.

Em decorrência disso, o corpo ainda não havia sido retirado do local do acidente, visto que será necessária uma estratégia específica para que as equipes consigam remover a vítima em segurança.

A Polícia Civil solicitou perícia no local e exame cadavérico para esclarecer as circunstâncias do acidente. Um procedimento investigativo também foi instaurado para apurar os fatos.

Em nota, a Prefeitura de Pirenópolis lamentou o ocorrido e destacou o histórico familiar da tradição. Isso porque José Adriano era bisneto do comendador Christóvam de Oliveira, que deu início ao gesto de realizar a colocação das bandeiras nos três picos do Morro dos Pireneus.

Essa seria uma forma de demonstrar fé e devoção, durante os eventos de louvor à Santíssima Trindade.

Confira a nota na íntegra:

“A Prefeitura de Pirenópolis informa que José Adriano Pompeo de Pina Jayme, de 56 anos, imperador da Festa do Divino Espírito Santo de Pirenópolis em 2026, faleceu na manhã desta sexta-feira (31), após sofrer um acidente no Morro dos Pireneus, onde participava da tradicional Festa do Morro, em louvor à Santíssima Trindade.

José Adriano estava no local acompanhado de familiares e de outros romeiros, que permaneciam acampados no morro para as celebrações religiosas. Como parte de uma tradição familiar centenária, ele realizava a colocação das bandeiras nos três picos do Morro dos Pireneus.

A tradição foi iniciada por seu bisavô, o comendador Christóvam de Oliveira, e é mantida pela família há gerações como demonstração de fé e devoção.

De acordo com informações de testemunhas, José Adriano conseguiu colocar as bandeiras nos dois primeiros picos. Ao subir no terceiro, escorregou e sofreu uma queda.

Equipes do Corpo de Bombeiros estão no local. Um helicóptero também chegou a ser mobilizado para o resgate, mas, em razão da gravidade dos ferimentos, José Adriano não resistiu e faleceu.

A notícia causou profunda comoção entre familiares, amigos, romeiros e toda a comunidade de Pirenópolis. Reconhecido por sua fé, dedicação às tradições religiosas e compromisso com a cultura local.

A Prefeitura de Pirenópolis manifesta profundo pesar pelo falecimento de José Adriano Pompeo de Pina Jayme e se solidariza com seus familiares, amigos e toda a comunidade neste momento de dor.”

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