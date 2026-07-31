O vilarejo brasileiro que encanta turistas de todo o mundo onde só se chega de barco, tem 2 mil moradores, ruas 100% de areia e proibição total de carros

Um cenário incomum preserva tradições antigas e surpreende visitantes desde a chegada ao destino brasileiro

(Imagem: Captura de tela / Youtube)

No litoral norte do Rio Grande do Norte, a cerca de 160 quilômetros de Natal, o município de Galinhos preserva um modo de vida que se tornou uma de suas maiores atrações.

Com aproximadamente dois mil moradores, a pequena península é cercada pelo Oceano Atlântico e pelo Rio Aratuá, condição geográfica que faz com que o acesso mais comum ao centro da vila aconteça por barco, a partir do Porto de Pratagil.

Ao chegar, os visitantes encontram ruas totalmente cobertas por areia e um ambiente onde automóveis não circulam, reforçando o clima de tranquilidade que diferencia o destino.

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Sem asfalto e sem trânsito, a rotina em Galinhos acontece em um ritmo próprio. Charretes, veículos elétricos autorizados e caminhadas substituem os carros convencionais, enquanto pescadores, moradores e turistas dividem espaços cercados por dunas, manguezais, praias quase desertas e salinas.

O isolamento natural contribuiu para preservar a paisagem e evitar a urbanização intensa observada em outros destinos do litoral brasileiro, tornando a região conhecida pelo turismo de natureza e pela hospitalidade dos moradores.

Natureza preservada

Entre os principais atrativos estão o Farol de Galinhos, construído no século XX, os passeios de barco pelos manguezais, as dunas de areia branca, as praias de águas mornas e as extensas salinas, que fazem parte da economia local.

Também são bastante procurados os passeios de buggy pelas áreas permitidas e as cavalgadas à beira-mar. A combinação entre paisagens naturais e baixa ocupação urbana faz do município um dos destinos mais singulares do Nordeste brasileiro.

Turismo sustentável

Além da beleza natural, Galinhos vem fortalecendo sua atividade turística com foco na preservação ambiental e na valorização da cultura local.

Pequenas pousadas, restaurantes especializados em frutos do mar e atividades conduzidas por moradores movimentam a economia sem comprometer as características da península.

O resultado é um destino que conquista visitantes brasileiros e estrangeiros justamente por oferecer uma experiência diferente: um lugar onde o silêncio, as ruas de areia e a ausência de carros continuam sendo parte essencial da identidade da comunidade.

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