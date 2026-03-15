Refúgio no litoral: praia perto de Niterói conquista visitantes com águas tranquilas e paisagem natural para quem busca tranquilidade

Praia cercada por morros forma piscinas naturais e atrai visitantes em busca de tranquilidade no litoral fluminense

Gabriel Dias - 15 de março de 2026

(Imagem: Captura de tela/YouTube/Região dos Lagos RJ)

A cerca de 140 km de Niterói, na região dos Lagos do Rio de Janeiro, a Praia das Conchas se destaca por um cenário tranquilo e águas claras que lembram uma piscina natural.

Localizada em Cabo Frio, a faixa de areia possui aproximadamente 600 metros e fica protegida entre o Morro do Vigia e a Ponta do Arpoador.

O formato curvo da enseada ajuda a reduzir as ondas, deixando o mar geralmente calmo e transparente.

Ao lado dela está a Praia do Peró, que desde 2018 possui o selo internacional Bandeira Azul, certificação concedida a praias que atendem a critérios rigorosos de qualidade ambiental, segurança e infraestrutura.

Vista do alto, a união das duas praias forma um desenho semelhante a um coração, imagem que se tornou um dos cartões-postais da cidade.

Além da paisagem, o Morro do Vigia guarda curiosidades históricas. Registros antigos indicam que o local era utilizado por corsários para observar o movimento de embarcações portuguesas que navegavam pela costa.

Atualmente, o ponto também mantém ligação com a pesca artesanal da região, já que vigias continuam observando o mar para orientar pescadores sobre a presença de cardumes.

Quem visita a Praia das Conchas encontra várias atividades em um espaço relativamente compacto.

Entre os destaques estão as piscinas naturais formadas entre rochas no canto da praia, ideais para mergulho livre e observação de peixes.

Outra opção é a trilha até o topo do Morro do Vigia, que possui cerca de 30 metros de altura e oferece vista panorâmica da enseada e de outras áreas do litoral.

Para quem deseja explorar os arredores, a Praia do Peró e a Ilha do Japonês também estão entre os destinos mais procurados da região.

O acesso saindo de Niterói costuma levar cerca de duas horas de carro pela BR-101 e pela RJ-124, conhecida como Via Lagos.

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