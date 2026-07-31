Placa de trânsito triangular com borda vermelha e centro branco: o que significa

Placa chama a atenção pelo formato diferente e traz uma orientação essencial para evitar riscos em cruzamentos e acessos movimentados

(Foto: Reprodução/Wikimedia Foundation)

Algumas placas dispensam palavras para transmitir uma ordem imediata ao motorista. É o caso do sinal triangular invertido, com fundo branco e borda vermelha, encontrado principalmente antes de cruzamentos, acessos e bifurcações.

Conhecida oficialmente pelo código R-2, a placa significa “Dê a preferência”. Ela determina que o condutor permita a passagem dos veículos que já circulam pela via na qual pretende entrar ou atravessar.

É obrigatório parar?

Diferentemente da placa vermelha de “Parada Obrigatória”, a R-2 não exige que o veículo pare em todas as situações. Ao encontrá-la, o motorista deve reduzir a velocidade, observar o trânsito e interromper completamente o movimento quando isso for necessário para garantir a preferência.

ARTIGO CONTINUA ABAIXO

Portanto, seguir sem parar pode ser permitido quando houver boa visibilidade e nenhum veículo estiver se aproximando pela via preferencial. A manobra, porém, deve ser realizada com segurança e sem obrigar outros condutores a frear ou desviar.

Onde a placa costuma aparecer

Segundo o Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito, o sinal é utilizado para controlar o fluxo que entra em uma via preferencial. A instalação ocorre quando a parada obrigatória seria considerada excessivamente restritiva ou quando é necessário manter a circulação contínua na via principal.

Em geral, a placa fica no lado direito da pista e próxima ao ponto de entrada ou cruzamento. Em vias com várias faixas, tráfego intenso ou dificuldade de visualização, pode ser colocada nos dois lados.

Desrespeito gera multa

Deixar de conceder a preferência em uma interseção sinalizada com a placa R-2 é uma infração grave, conforme o artigo 215, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro. A conduta gera multa e cinco pontos na Carteira Nacional de Habilitação.

Mais do que evitar uma penalidade, compreender o sinal ajuda a prevenir colisões laterais, comuns em cruzamentos e acessos movimentados.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!