A árvore que não racha o chão, perfuma a casa inteira e ainda cresce em qualquer jardim, segundo agrônomos
Uma espécie ornamental conquista admiradores pela combinação rara entre resistência, elegância e florescimento prolongado anual
O jasmim-manga é uma das árvores ornamentais mais indicadas por agrônomos e paisagistas para áreas residenciais.
Conhecida pelas flores grandes e extremamente perfumadas, a espécie chama atenção por desenvolver um sistema radicular pouco agressivo, o que reduz o risco de danos a calçadas, pisos e tubulações quando plantada em locais adequados.
Além do aspecto ornamental, a planta adapta-se com facilidade ao clima tropical e subtropical, tornando-se uma opção frequente para jardins de diferentes tamanhos.
Originário da América Central, o jasmim-manga pode alcançar entre quatro e oito metros de altura, dependendo da variedade e das condições de cultivo.
Suas flores surgem em diferentes tonalidades, como branco, amarelo, rosa e vermelho, liberando um perfume mais intenso no fim da tarde e durante a noite.
A espécie prefere locais com boa incidência de sol, solo bem drenado e regas moderadas, características que favorecem um desenvolvimento saudável e uma floração abundante durante boa parte do ano.
Cultivo simples
Segundo agrônomos, o sucesso no cultivo do jasmim-manga depende principalmente da luminosidade e da drenagem do solo.
A árvore apresenta boa resistência aos períodos de estiagem após estar estabelecida, exigindo pouca manutenção em comparação com outras espécies ornamentais.
Podas leves podem ser realizadas para retirar galhos secos e manter o formato da copa, enquanto adubações periódicas ajudam a estimular novas flores e o fortalecimento da planta.
Escolha inteligente
Além do perfume marcante e da beleza das flores, o jasmim-manga é valorizado por sua versatilidade no paisagismo.
A espécie pode ser cultivada em jardins amplos, áreas de lazer, entradas de residências e até em vasos grandes durante os primeiros anos de desenvolvimento.
Com crescimento relativamente lento, raízes menos invasivas e baixa exigência de cuidados, a árvore reúne características que a tornam uma das opções mais procuradas por quem deseja criar um ambiente agradável, florido e de fácil manutenção.
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