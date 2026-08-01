A maior árvore do mundo tem quase 2.700 anos, é do tamanho de um prédio de 26 andares, 31 metros de circunferência e pesa mais de 1,2 milhão de quilos equivalente à 7 baleias adultas

Dimensões extraordinárias fazem especialistas estudarem continuamente fenômeno considerado único pela ciência moderna durante décadas

(Imagem: Captura de tela / Youtube / Canal Meteored)

A General Sherman, uma sequoia-gigante localizada no Parque Nacional da Sequoia, na Califórnia, Estados Unidos, é considerada a maior árvore do mundo em volume.

Estima-se que ela tenha entre 2.300 e 2.700 anos, cerca de 83,8 metros de altura, equivalente a um prédio de aproximadamente 26 andares e uma circunferência de cerca de 31 metros na base.

Entre no nosso grupo exclusivo e gratuito sobre dinheiro e economia Clique aqui

Seu tronco concentra o maior volume de madeira já registrado em uma única árvore viva, tornando-a uma referência mundial quando o assunto é grandeza natural.

ARTIGO CONTINUA ABAIXO

Embora seja frequentemente chamada de maior árvore do planeta, a General Sherman não é a mais alta nem a mais antiga.

O título de árvore mais alta pertence à sequoia-vermelha conhecida como Hyperion, enquanto algumas espécies de pinheiros ultrapassam sua idade.

O diferencial da General Sherman está no enorme volume de seu tronco, estimado em quase 1.500 metros cúbicos de madeira.

Apenas o tronco pesa aproximadamente 1.200 toneladas, valor semelhante ao peso de cerca de sete baleias-azuis adultas, além de continuar crescendo ano após ano.

Monumento vivo

A espécie Sequoiadendron giganteum desenvolveu adaptações que favorecem sua sobrevivência por milênios. Sua casca pode atingir dezenas de centímetros de espessura, oferecendo resistência ao fogo, enquanto pequenos incêndios naturais ajudam na reprodução da espécie ao abrir espaço para novas sementes germinarem.

Em 2021, durante uma temporada de incêndios florestais na Califórnia, equipes do parque chegaram a envolver a base da General Sherman com mantas especiais para protegê-la das chamas, medida preventiva que chamou atenção em todo o mundo.

Símbolo da natureza

Todos os anos, milhares de turistas percorrem trilhas do Parque Nacional da Sequoia para observar a árvore de perto.

Mesmo sendo uma das atrações naturais mais fotografadas do planeta, especialistas afirmam que imagens dificilmente conseguem transmitir sua verdadeira dimensão.

Cercada por outras sequoias gigantes, a General Sherman permanece como um dos maiores símbolos da conservação ambiental e demonstra como a natureza é capaz de produzir organismos de proporções extraordinárias que atravessam séculos preservando sua imponência.

Confira mais detalhes:

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!