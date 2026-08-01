Adeus, água direto da torneira: novo aparelho que filtra a água é conectado diretamente à saída da torneira, é mais prático e saudável

Sistema compacto ocupa pouco espaço, reduz gastos com água mineral e oferece filtragem contínua para o dia a dia

(Imagem: Ilustração)

Carregar galões de água de 20 litros pode deixar de fazer parte da rotina de muitas famílias. Os filtros de bancada conectados diretamente à torneira têm conquistado espaço por oferecerem água filtrada de forma contínua, ocupando pouco espaço e reduzindo os custos com a compra frequente de galões.

Além da praticidade, esses equipamentos utilizam sistemas de filtragem capazes de reduzir impurezas, odores e o excesso de cloro presente na água fornecida pela rede de abastecimento.

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Como funciona o filtro de bancada

Os modelos disponíveis no mercado costumam utilizar cartuchos com diferentes etapas de filtragem. Em geral, o carvão ativado é responsável por diminuir o cloro, odores e parte das impurezas presentes na água.

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Alguns aparelhos também contam com elementos mineralizadores, que entram em contato com a água após a filtragem. Fabricantes afirmam que esse processo pode adicionar minerais como cálcio e magnésio, embora os benefícios para a saúde variem conforme o equipamento e não substituam uma alimentação equilibrada.

Quais são as vantagens do sistema

Entre os principais benefícios apontados por consumidores e fabricantes estão:

dispensa o transporte e armazenamento de galões de água;

ocupa pouco espaço na cozinha;

fornece água filtrada sempre que a torneira é utilizada;

pode reduzir os gastos com água mineral ao longo do tempo.

Em apartamentos e cozinhas compactas, o equipamento também ajuda a liberar espaço antes ocupado por suportes e galões.

É preciso fazer manutenção

Para manter a eficiência da filtragem, a troca periódica do refil é indispensável. O prazo varia conforme o fabricante e o volume de água consumido, mas normalmente ocorre entre seis e nove meses de uso.

Antes da compra, também é importante verificar se o filtro possui certificação do Inmetro, compatibilidade com a torneira da residência e capacidade de filtragem adequada para o consumo da família.

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