Adeus, água direto da torneira: novo aparelho que filtra a água é conectado diretamente à saída da torneira, é mais prático e saudável
Sistema compacto ocupa pouco espaço, reduz gastos com água mineral e oferece filtragem contínua para o dia a dia
Carregar galões de água de 20 litros pode deixar de fazer parte da rotina de muitas famílias. Os filtros de bancada conectados diretamente à torneira têm conquistado espaço por oferecerem água filtrada de forma contínua, ocupando pouco espaço e reduzindo os custos com a compra frequente de galões.
Além da praticidade, esses equipamentos utilizam sistemas de filtragem capazes de reduzir impurezas, odores e o excesso de cloro presente na água fornecida pela rede de abastecimento.
Como funciona o filtro de bancada
Os modelos disponíveis no mercado costumam utilizar cartuchos com diferentes etapas de filtragem. Em geral, o carvão ativado é responsável por diminuir o cloro, odores e parte das impurezas presentes na água.
Alguns aparelhos também contam com elementos mineralizadores, que entram em contato com a água após a filtragem. Fabricantes afirmam que esse processo pode adicionar minerais como cálcio e magnésio, embora os benefícios para a saúde variem conforme o equipamento e não substituam uma alimentação equilibrada.
Quais são as vantagens do sistema
Entre os principais benefícios apontados por consumidores e fabricantes estão:
- dispensa o transporte e armazenamento de galões de água;
- ocupa pouco espaço na cozinha;
- fornece água filtrada sempre que a torneira é utilizada;
- pode reduzir os gastos com água mineral ao longo do tempo.
Em apartamentos e cozinhas compactas, o equipamento também ajuda a liberar espaço antes ocupado por suportes e galões.
É preciso fazer manutenção
Para manter a eficiência da filtragem, a troca periódica do refil é indispensável. O prazo varia conforme o fabricante e o volume de água consumido, mas normalmente ocorre entre seis e nove meses de uso.
Antes da compra, também é importante verificar se o filtro possui certificação do Inmetro, compatibilidade com a torneira da residência e capacidade de filtragem adequada para o consumo da família.
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