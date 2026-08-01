Adeus, ferro de passar: como pendurar as roupas do jeito certo no varal e evitar que fiquem amarrotadas, segundo lavanderias

Pequenos ajustes na forma de estender as roupas ajudam a reduzir vincos, preservam o tecido e diminuem a necessidade de usar o ferro de passar

(Foto: Reprodução)

Pendurar as roupas da maneira correta pode fazer mais diferença do que muita gente imagina. Segundo especialistas em lavanderia, alguns cuidados simples durante a secagem ajudam a evitar marcas, reduzem os amassados e, em muitos casos, diminuem a necessidade de usar o ferro de passar.

O segredo começa antes mesmo de colocar as peças no varal. Sacudir bem cada roupa logo após retirá-la da máquina ajuda a desfazer parte dos vincos criados durante a centrifugação.

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Depois disso, a forma como cada peça é posicionada faz toda a diferença no resultado final.

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Sacuda as roupas antes de colocá-las no varal

Lavanderias recomendam dar uma boa sacudida em cada peça antes de prendê-la.

Esse movimento ajuda a alinhar as fibras do tecido, reduz as marcas da lavagem e deixa a roupa mais esticada durante a secagem.

Também vale alisar a peça com as mãos antes de prender os pregadores.

Camisetas devem ser presas pela barra

Em vez de prender camisetas pelos ombros, especialistas sugerem fixá-las pela barra inferior.

Assim, as marcas dos pregadores ficam escondidas na parte de baixo da peça e o peso da roupa ajuda a esticar naturalmente o tecido.

Outra vantagem é evitar deformações na região dos ombros.

Camisas secam melhor no cabide

Camisas sociais, polos e blusas costumam apresentar menos vincos quando são colocadas diretamente em cabides.

Depois, basta pendurar o próprio cabide no varal ou no varão de secagem.

Além de reduzir marcas dos pregadores, esse método mantém melhor o formato da peça e facilita guardar a roupa depois de seca.

Calças devem ficar pelo cós

As lavanderias também recomendam prender calças pelo cós.

Essa posição distribui melhor o peso da peça, acelera a secagem e evita marcas aparentes nas pernas.

Quando possível, utilize dois pregadores para manter a cintura bem esticada.

Malhas pesadas precisam de outro cuidado

Blusas de tricô, lã e outras malhas pesadas não devem ficar penduradas pelos ombros.

O peso da água pode deformar o tecido durante a secagem.

Nesses casos, o ideal é apoiar a peça dobrada sobre o varal ou utilizar uma superfície plana para preservar o formato original.

Não deixe as roupas muito juntas

Outro erro comum é encher completamente o varal.

Quando as peças ficam muito próximas, o ar circula com dificuldade. Como consequência, a secagem demora mais e os vincos tendem a permanecer.

Deixar um pequeno espaço entre uma roupa e outra melhora a ventilação e acelera o processo.

Vire as peças do avesso

Além de preservar as cores, colocar roupas coloridas do avesso ajuda a reduzir o desbotamento causado pelo sol.

Essa prática é especialmente indicada para jeans, camisetas estampadas e peças escuras.

Retire as roupas assim que secarem

Mesmo quando a roupa seca corretamente, deixá-la horas no varal pode criar novos vincos.

Assim que estiver seca, retire a peça, estique levemente com as mãos e dobre ou pendure imediatamente no guarda-roupa.

Esse hábito reduz bastante a necessidade de passar roupas depois.

O ferro pode deixar de ser necessário?

Nem todas as roupas dispensam o ferro. Camisas sociais de algodão, linho e algumas peças de alfaiataria ainda costumam precisar de acabamento.

Por outro lado, camisetas, roupas esportivas, pijamas e muitas peças casuais podem sair praticamente sem vincos quando são lavadas, sacudidas e penduradas corretamente.

Assim, mudar apenas a forma de estender as roupas já pode economizar tempo, energia elétrica e tornar a rotina muito mais prática.

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