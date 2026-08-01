Adeus, ferro de passar: como pendurar as roupas do jeito certo no varal e evitar que fiquem amarrotadas, segundo lavanderias
Pequenos ajustes na forma de estender as roupas ajudam a reduzir vincos, preservam o tecido e diminuem a necessidade de usar o ferro de passar
Pendurar as roupas da maneira correta pode fazer mais diferença do que muita gente imagina. Segundo especialistas em lavanderia, alguns cuidados simples durante a secagem ajudam a evitar marcas, reduzem os amassados e, em muitos casos, diminuem a necessidade de usar o ferro de passar.
O segredo começa antes mesmo de colocar as peças no varal. Sacudir bem cada roupa logo após retirá-la da máquina ajuda a desfazer parte dos vincos criados durante a centrifugação.
Depois disso, a forma como cada peça é posicionada faz toda a diferença no resultado final.
Sacuda as roupas antes de colocá-las no varal
Lavanderias recomendam dar uma boa sacudida em cada peça antes de prendê-la.
Esse movimento ajuda a alinhar as fibras do tecido, reduz as marcas da lavagem e deixa a roupa mais esticada durante a secagem.
Também vale alisar a peça com as mãos antes de prender os pregadores.
Camisetas devem ser presas pela barra
Em vez de prender camisetas pelos ombros, especialistas sugerem fixá-las pela barra inferior.
Assim, as marcas dos pregadores ficam escondidas na parte de baixo da peça e o peso da roupa ajuda a esticar naturalmente o tecido.
Outra vantagem é evitar deformações na região dos ombros.
Camisas secam melhor no cabide
Camisas sociais, polos e blusas costumam apresentar menos vincos quando são colocadas diretamente em cabides.
Depois, basta pendurar o próprio cabide no varal ou no varão de secagem.
Além de reduzir marcas dos pregadores, esse método mantém melhor o formato da peça e facilita guardar a roupa depois de seca.
Calças devem ficar pelo cós
As lavanderias também recomendam prender calças pelo cós.
Essa posição distribui melhor o peso da peça, acelera a secagem e evita marcas aparentes nas pernas.
Quando possível, utilize dois pregadores para manter a cintura bem esticada.
Malhas pesadas precisam de outro cuidado
Blusas de tricô, lã e outras malhas pesadas não devem ficar penduradas pelos ombros.
O peso da água pode deformar o tecido durante a secagem.
Nesses casos, o ideal é apoiar a peça dobrada sobre o varal ou utilizar uma superfície plana para preservar o formato original.
Não deixe as roupas muito juntas
Outro erro comum é encher completamente o varal.
Quando as peças ficam muito próximas, o ar circula com dificuldade. Como consequência, a secagem demora mais e os vincos tendem a permanecer.
Deixar um pequeno espaço entre uma roupa e outra melhora a ventilação e acelera o processo.
Vire as peças do avesso
Além de preservar as cores, colocar roupas coloridas do avesso ajuda a reduzir o desbotamento causado pelo sol.
Essa prática é especialmente indicada para jeans, camisetas estampadas e peças escuras.
Retire as roupas assim que secarem
Mesmo quando a roupa seca corretamente, deixá-la horas no varal pode criar novos vincos.
Assim que estiver seca, retire a peça, estique levemente com as mãos e dobre ou pendure imediatamente no guarda-roupa.
Esse hábito reduz bastante a necessidade de passar roupas depois.
O ferro pode deixar de ser necessário?
Nem todas as roupas dispensam o ferro. Camisas sociais de algodão, linho e algumas peças de alfaiataria ainda costumam precisar de acabamento.
Por outro lado, camisetas, roupas esportivas, pijamas e muitas peças casuais podem sair praticamente sem vincos quando são lavadas, sacudidas e penduradas corretamente.
Assim, mudar apenas a forma de estender as roupas já pode economizar tempo, energia elétrica e tornar a rotina muito mais prática.
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