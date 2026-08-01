Advogado viraliza ao mostrar rotina como intérprete de chineses em gigante da mineração de Goiás

Nos vídeos, Fernando Huang o dia a dia entre reuniões e visitas técnicas, traduzindo negociações importantes entre o português e o chinês

Fernando Huang durante estadia em Catalão (Imagens: Reprodução/Captura de tela/Instagram)

A rotina do advogado Fernando Huang, que também atua como intérprete de chinês, tem chamado atenção nas redes sociais. Há alguns dias em Goiás, na cidade de Catalão, ele tem compartilhado a rotina de tradução simultânea para empresários chineses do setor de mineração.

Em um dos vídeos publicados no Instagram e que já ultrapassa 79 mil visualizações, Fernando (@huangadventures) mostra o deslocamento até a cidade no sudeste de Goiás para acompanhar executivos chineses durante uma série de compromissos profissionais.

Assim que chegou à empresa, ele conta que foi surpreendido, posto de imediato em uma reunião com 20 participantes. O desafio foi aceito sem muito tempo para preparação, antes de encerrar o dia em um jantar ao lado da comitiva chinesa.

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“Depois de uma breve passagem por Uberlândia, segui para Catalão, no interior de Goiás, um dos principais polos da mineração no Brasil.

Assim que cheguei à sede operacional da empresa, fui direto para a reunião. Foi praticamente tradução simultânea do começo ao fim”, disse.

Fernando também compartilha detalhes da logística da profissão, que exige viagens frequentes para diferentes cidades brasileiras, conforme a agenda dos clientes.

Nos vídeos, ele mostra que boa parte do trabalho acontece longe dos holofotes, entre deslocamentos, reuniões online e visitas técnicas.

Em outro vídeo já soma mais de 27 mil visualizações, ele mostra mais um dia de trabalho junto aos chineses. Depois do café da manhã, o intérprete segue para uma visita à mineradora, considerada um dos principais motores da economia de Catalão.

“A gente ouve falar de mineração, mas só quando entra em uma operação desse tamanho entende a dimensão de tudo isso e o impacto que ela tem na economia da cidade”, disse.

Além da atuação como intérprete, a formação como advogado o ajuda durante as negociações. Em uma das reuniões, por exemplo, ele auxilia na comunicação com a análise de orçamentos e na comparação entre propostas.

Catalão é um dos principais polos de mineração do Brasil

No sudeste de Goiás, Catalão está entre os mais importantes centros de mineração do país, com destaque para a produção de nióbio e fosfato. O município abriga operações de grandes mineradoras e concentra parte significativa das reservas brasileiras desses minerais estratégicos.

De acordo com o Serviço Geológico do Brasil (SGB), o Brasil detém cerca de 98% das reservas conhecidas de nióbio no mundo e responde por mais de 90% da produção global.

Embora a maior parte da extração esteja em Minas Gerais, Catalão figura entre os principais polos nacionais, ao lado de Araxá (MG), sendo responsável por uma parcela relevante da produção destinada às indústrias de aço, energia, construção civil e tecnologia.

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