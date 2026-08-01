Bolo de Maracujá simples e delicioso de fazer: “duvido você comer só um pedaço”
Com massa fofinha, sabor marcante e preparo descomplicado, essa receita conquista quem busca um bolo caseiro diferente e perfeito para acompanhar um café fresquinho
Quem resiste ao cheirinho de um bolo recém-saído do forno? Além de ser uma das receitas mais tradicionais da culinária brasileira, o bolo caseiro desperta lembranças afetivas e transforma qualquer momento do dia em uma ocasião especial.
Entre tantas versões, o bolo de maracujá se destaca por unir uma massa extremamente macia ao sabor levemente ácido da fruta, criando um equilíbrio perfeito entre doçura e frescor.
Para deixar tudo ainda melhor, uma cobertura de chocolate faz dessa combinação uma verdadeira tentação.
Receita de Bolo de Maracujá conquista pela praticidade
Se você procura uma receita simples, econômica e que entrega muito sabor, essa versão merece entrar no seu caderno de receitas.
O preparo é rápido, utiliza ingredientes fáceis de encontrar e não exige experiência na cozinha.
Além disso, o segredo está justamente na simplicidade. O maracujá é utilizado com as sementes, o que intensifica o sabor da fruta e deixa a massa ainda mais aromática.
Ingredientes
- 3 ovos;
- 1 xícara de açúcar;
- 1/2 xícara de óleo;
- 1 xícara de leite;
- 1 maracujá inteiro;
- 2 xícaras de farinha de trigo peneirada;
- 1 colher (sopa) de fermento em pó.
Veja como preparar um bolo fofinho e cheio de sabor
Primeiramente, coloque os ovos, o açúcar, o óleo, o leite e o maracujá no liquidificador.
Em seguida, bata tudo por alguns minutos até formar uma mistura completamente homogênea.
Depois disso, despeje a massa em uma tigela e acrescente a primeira xícara de farinha de trigo peneirada, misturando delicadamente.
Logo após, adicione a segunda xícara e continue mexendo até incorporar todos os ingredientes.
Na sequência, coloque o fermento e misture apenas o suficiente para distribuí-lo pela massa.
Agora, unte uma forma com manteiga ou óleo e despeje toda a massa.
Em seguida, leve ao forno preaquecido a 180°C por aproximadamente 30 a 35 minutos ou até que o bolo esteja dourado e passe no teste do palito.
Para deixar ainda mais irresistível
Depois que o bolo esfriar um pouco, prepare uma ganache de chocolate e espalhe sobre toda a superfície.
Se preferir, substitua pela tradicional cobertura de brigadeiro.
Por fim, finalize com granulado de chocolate ou até raspas de chocolate, criando um contraste delicioso com o sabor marcante do maracujá.
Dicas para um resultado perfeito
- Peneire a farinha para deixar a massa mais leve e aerada;
- Bata bem os ingredientes líquidos antes de incorporar a farinha;
- Misture o fermento delicadamente para preservar a maciez;
- Espere o bolo amornar antes de desenformar;
- Sirva acompanhado de um café fresco ou chá da sua preferência.
O resultado é um bolo extremamente fofinho, úmido e aromático, perfeito para o café da manhã, o lanche da tarde ou até mesmo como sobremesa.
A combinação do maracujá com o chocolate cria um equilíbrio irresistível de sabores e explica por que tanta gente garante: é praticamente impossível comer apenas um pedaço.
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