Bolo de Maracujá simples e delicioso de fazer: “duvido você comer só um pedaço”

Com massa fofinha, sabor marcante e preparo descomplicado, essa receita conquista quem busca um bolo caseiro diferente e perfeito para acompanhar um café fresquinho

Foto: Ilustração/Instagram/ receitasupdelicia

Quem resiste ao cheirinho de um bolo recém-saído do forno? Além de ser uma das receitas mais tradicionais da culinária brasileira, o bolo caseiro desperta lembranças afetivas e transforma qualquer momento do dia em uma ocasião especial.

Entre tantas versões, o bolo de maracujá se destaca por unir uma massa extremamente macia ao sabor levemente ácido da fruta, criando um equilíbrio perfeito entre doçura e frescor.

Para deixar tudo ainda melhor, uma cobertura de chocolate faz dessa combinação uma verdadeira tentação.

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Receita de Bolo de Maracujá conquista pela praticidade

Se você procura uma receita simples, econômica e que entrega muito sabor, essa versão merece entrar no seu caderno de receitas.

O preparo é rápido, utiliza ingredientes fáceis de encontrar e não exige experiência na cozinha.

Além disso, o segredo está justamente na simplicidade. O maracujá é utilizado com as sementes, o que intensifica o sabor da fruta e deixa a massa ainda mais aromática.

Ingredientes

3 ovos;

1 xícara de açúcar;

1/2 xícara de óleo;

1 xícara de leite;

1 maracujá inteiro;

2 xícaras de farinha de trigo peneirada;

1 colher (sopa) de fermento em pó.

Veja como preparar um bolo fofinho e cheio de sabor

Primeiramente, coloque os ovos, o açúcar, o óleo, o leite e o maracujá no liquidificador.

Em seguida, bata tudo por alguns minutos até formar uma mistura completamente homogênea.

Depois disso, despeje a massa em uma tigela e acrescente a primeira xícara de farinha de trigo peneirada, misturando delicadamente.

Logo após, adicione a segunda xícara e continue mexendo até incorporar todos os ingredientes.

Na sequência, coloque o fermento e misture apenas o suficiente para distribuí-lo pela massa.

Agora, unte uma forma com manteiga ou óleo e despeje toda a massa.

Em seguida, leve ao forno preaquecido a 180°C por aproximadamente 30 a 35 minutos ou até que o bolo esteja dourado e passe no teste do palito.

Para deixar ainda mais irresistível

Depois que o bolo esfriar um pouco, prepare uma ganache de chocolate e espalhe sobre toda a superfície.

Se preferir, substitua pela tradicional cobertura de brigadeiro.

Por fim, finalize com granulado de chocolate ou até raspas de chocolate, criando um contraste delicioso com o sabor marcante do maracujá.

Dicas para um resultado perfeito

Peneire a farinha para deixar a massa mais leve e aerada;

Bata bem os ingredientes líquidos antes de incorporar a farinha;

Misture o fermento delicadamente para preservar a maciez;

Espere o bolo amornar antes de desenformar;

Sirva acompanhado de um café fresco ou chá da sua preferência.

O resultado é um bolo extremamente fofinho, úmido e aromático, perfeito para o café da manhã, o lanche da tarde ou até mesmo como sobremesa.

A combinação do maracujá com o chocolate cria um equilíbrio irresistível de sabores e explica por que tanta gente garante: é praticamente impossível comer apenas um pedaço.

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