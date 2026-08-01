Bombeiro quebra para-brisa com pedra e salva motorista preso em caminhão submerso na BR-060

Ao Portal 6, o Cabo Hewertton, responsável pelo resgate, deu detalhes sobre a perigosa ação de salvamento da vítima: "tinha risco de explosão"

Cabo Hewertton deu detalhes sobre resgate de motorista que caíra no córrego João Leite. (Imagens: Arquivo Pessoal)

Uma ação heroica de um bombeiro militar de Goiás foi decisiva para salvar a vida de um motorista, que estava preso dentro de um caminhão que tombou no córrego João Leite, às margens da BR-060.

O caso aconteceu entre os municípios de Terezópolis de Goiás e Goianápolis. Ao Portal 6, o Cabo Hewertton, de 32 anos, explicou que estava transitando em uma viatura, junto ao Subtenente Vieira, quando presenciou o momento do acidente.

Eles viram o veículo de cargas saindo da pista e caindo na direção do córrego, ficando com a cabine submersa até a metade. Além disso, o condutor ficou retido no interior da estrutura, preso pelo cinto de segurança e sob risco iminente de afogamento.

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Imediatamente, o subtenente iniciou o acionamento dos órgãos de apoio, solicitando ajuda para a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a concessionária Triunfo Concebra.

Porém, diante da urgência da situação, o Cabo Hewertton precisou tomar uma decisão rápida. Mesmo sem equipamentos de salvamento aquático e desencarceramento na viatura administrativa no momento, ele pulou no córrego e deu início ao resgate do motorista.

A situação, contudo, não era fácil. A água, que estava na altura do peito, apresentava uma densa camada de óleo diesel, visto que havia um grande vazamento do tanque do veículo.

“Saía muita fumaça do motor no momento e vazava muito diesel dos tanques ainda, tinha o risco de explosão. Houve também muita dificuldade de acesso à cabine do caminhão”, relatou à reportagem.

Foi assim que ele precisou tomar uma decisão drástica. Ele encontrou uma pedra no local e bateu no para-brisa dianteiro do veículo até quebrá-lo e abrir uma via de acesso.

Na sequência, Hewertton conseguiu desprender o motorista do cinto de segurança e removê-lo do interior do caminhão.

Após ser retirado da cabine e levado até a margem, a vítima foi auxiliada de imediato pelos militares e afastado do veículo, visto o perigo que ainda havia, em decorrência do vazamento de combustível e fumaça que emanava.

Por fim, o condutor do caminhão foi atendido pela equipe da concessionária para encaminhamento hospitalar, apresentando apenas algumas escoriações e tontura.

Intervenção providencial

Ao Portal 6, o cabo Hewertton destacou que a atuação foi mais difícil que a habitual, tendo em visto que se tratava de um resgate em um ambiente aquático.

Porém, ele revelou que um comentário de pessoas que pararam para ver o acidente foi o que mais chamou a atenção.

“Quando a gente estava com a vítima na margem do João Leite, eu escutei uma pessoa de longe falando ‘graças a Deus que os bombeiros estavam passando na hora e ajudaram’. Isso porque, certamente, se a gente não tivesse passando ali na hora, poderia levar certo tempo até uma viatura dos bombeiros chegar e acessar ele”.

Assim, Hewertton afirmou que a sensação foi gratificante e de dever cumprido, diante de um cenário tão adverso.

“Eu pude ajudar, pude pensar numa forma de tirar ele do caminhão com segurança e rápida, antes que acontecesse uma coisa pior”, concluiu o militar.

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